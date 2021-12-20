"Не по желанию прокурора и ГБР": адвокат назвал сроки возвращения Порошенко в Украину

Адвокат Илья Новиков утверждает, что парламентские каникулы и новогодние праздники – единственное время за последние семь лет, когда пятый президент Украины куда-то выезжал с семьей.

Пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко обязательно вернется в Украину после того, как ему вручили подозрение в госизмене. Об этом сообщил его адвокат Илья Новиков на брифинге, который транслировал в Facebook телеканал "Прямий".

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"Порошенко вернется 100%. Разумеется, это будет сделано не в те даты, которые хочет прокуратура и ГБР. Это будет сделано, когда Порошенко обычно возвращается из-за границы. Парламентские каникулы и новогодние праздники – единственное время за последние семь лет, когда Порошенко имел возможность куда-то поехать со своей семьей", – заявил он.

"Оливье-гейт"

В своем Facebook защитник политика предположил, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 20 декабря ушла в незапланированный отпуск, чтобы не подписывать подозрение для Порошенко.

"Все эти выходные в руководстве Офиса генпрокурора (ОГП) спорили, кому достанется эта горящая в пальцах спичка. В итоге Венедиктова отбилась от этой обязанности, и подписывать пришлось ее заму (Алексею) Симоненко. Сам факт, что ОГП больше не может сопротивляться давлению Офиса президента, и должен был прогнуться под него, показывает, насколько все плохо", – сообщил Новиков.

Вручение подозрения Порошенко он назвал "оливье-гейтом". По мнению Новикова, заместитель Венедиктовой, который это сделал, совершил профессиональное самоубийство.

Как Порошенко вручали подозрение?

Представители ОГП приехали к дому Порошенко и спросили у охранника, находится ли политик дома, отметил Новиков. Поскольку Порошенко сейчас на конференции в Варшаве, лично ему вручить документ не удалось. Тогда правоохранители засунули подписанное подозрение в щель калитки. Порошенко призвали явиться на допрос 23 декабря, рассказал адвокат.

Повестка была выписана криво и не имела законной силы, добавил Новиков.

"Обществу пытаются скормить историю про плохие и неправильные закупки угля при Порошенко в 2014 на фоне пустых угольных складов в 2021, полной зависимости от России по углю и электричеству и серии скандалов с Зеленским и его ближайшим окружением, офшорами, вагнеровцами, гостайной. Основной расчет на то, что вся ситуация вкатится в новогодние праздники, и что под оливье, шампанское и селедку вы не заметите, что они делают", – заключил он.

Лидер центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов говорил о нескольких встречах Порошенко во время заграничного визита.

18 декабря на страницах Порошенко в социальных сетях опубликовали пост о встрече нардепа в Стамбуле с Вселенским Патриархом.

Напомним, что накануне экс-президент Украины скрылся от следователей ГБР, пытавшихся вручить ему повестку о незаконных поставках угля в Украину из временно оккупированных территорий.

[ + – ] "Поехали, твою мать", — кричал голос, похожий на Порошенко.

Расследование дела ведут по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч.1 и ч.3 ст. 258-5 (финансирование терроризма); ч.1 ст. 111 (госизмена) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации).

По этому же делу проходит и нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук. 8 октября этого года он получил второе подозрение в госизмене.