"Не за бажанням прокурора та ДБР": адвокат назвав терміни повернення Порошенка в Україну

Адвокат Ілля Новіков стверджує, що парламентські канікули та новорічні свята – єдиний час за останні сім років, коли п'ятий президент України кудись виїжджав із сім'єю.

П'ятий президент України, нардеп від "Європейської солідарності" Петро Порошенко обов'язково повернеться до України після того, як йому вручили підозру в держзраді. Про це повідомив його адвокат Ілля Новіков на брифінгу, який транслював у Facebook телеканал "Прямий".

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"Порошенко повернеться 100%. Зрозуміло, це буде зроблено не в ті дати, які хоче прокуратура та ДБР. Це буде зроблено, коли Порошенко зазвичай повертається з-за кордону. Парламентські канікули та новорічні свята – єдиний час за останні сім років, коли Порошенко мав нагоду кудись поїхати зі своєю родиною", – заявив він.

"Олів'є-гейт"

У своєму Facebook захисник політика припустив, що генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова 20 грудня пішла в незаплановану відпустку, щоб не підписувати підозру для Порошенка.

"Усі ці вихідні в керівництві Офісу генпрокурора (ОГП) сперечалися, кому дістанеться цей сірник, що горить у пальцях. У результаті Венедіктова відбилася від цього обов'язку, і підписувати довелося її заму (Олексію) Симоненку. Сам факт, що ОГП більше не може чинити опір тиску президента, і мав прогнутися під нього, показує, наскільки все погано", – повідомив Новіков.

Вручення підозри Порошенко він назвав "олів'є-гейтом". На думку Новікова, заступник Венедіктової, який це зробив, скоїв професійне самогубство.

Як Порошенку вручали підозру?

Представники ОГП приїхали до будинку Порошенка та запитали в охоронця, чи перебуває політик удома, зазначив Новіков. Оскільки Порошенко зараз на конференції у Варшаві, особисто йому вручити документ не вдалося. Тоді правоохоронці засунули підписану підозру в щілину хвіртки. Порошенка закликали з'явитись на допит 23 грудня, розповів адвокат.

Порядок денний був виписаний криво та не мав законної сили, додав Новіков.

"Суспільству намагаються згодувати історію про погані та неправильні закупівлі вугілля при Порошенку у 2014 на тлі порожніх вугільних складів у 2021, повної залежності від Росії щодо вугілля й електрики та серії скандалів із Зеленським і його найближчим оточенням, офшорами, вагнерами, держзрадою. Основний розрахунок на те, що вся ситуація вкотиться в новорічні свята, і що під олів'є, шампанське та оселедці ви не помітите, що вони роблять”, – наголосив він.

Лідер центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов говорив про кілька зустрічей Порошенка під час закордонного візиту.

18 грудня на сторінках Порошенка в соціальних мережах опублікували пост про зустріч нардепа в Стамбулі із Вселенським Патріархом.

Нагадаємо, що напередодні експрезидент України втік від слідчих ДБР, які намагалися вручити йому повістку про незаконне постачання вугілля в Україну з тимчасово окупованих територій.

[ + – ] "Поїхали, мати твою", — кричав голос, схожий на Порошенка.

Розслідування справи ведуть за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч.1 та ч.3 ст. 258-5 (фінансування тероризму); ч.1 ст. 111 (держзрада) та ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації).

У цій справі проходить і нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук. 8 жовтня цього року він отримав другу підозру в держзраді.