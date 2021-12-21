"Поговоримо, хто держзрадник", — Порошенко про підозру йому від ДБР (відео)

Як зазначив нардеп, залишатися в Європі він не планує, і пригрозив, що влада "відповість" за пред'явлені звинувачення.

П'ятий президент Петро Порошенко, якому оголосили про підозру в державній зраді, записав відеозвернення. Ролик політик опублікував у своєму Facebook.

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За його словами, найближчими днями в нього у Варшаві заплановані зустрічі з європейськими політиками для формування коаліції на підтримку України та для протидії Росії, яка сконцентрувала в прикордонних із нашою країною регіонах понад 100 тисяч військових.

"Сьогодні, коли вся Європа, весь світ, і в тому числі вся Україна мають об'єднатися проти Путіна, в Україні відбуваються дивні речі. Мені передають привіт із Офісу президента про те, що вони з розумінням поставляться до того, якби я залишився в Європі. Я не надам їм такого подарунка та повернуся в Україну в першій половині січня, але за своїм графіком, а не за графіком потужного сценариста відосиків Зеленського", — заявив Петро Порошенко у відеозверненні та закликав більше думати про долю країни, а не про особисті рейтинги.

П'ятий президент припустив, що йому оголосили про підозру в держзраді через падіння популярності чинної влади серед населення.

Петро Порошенко зазначив, що після повернення в Україну він "поговорить" про держзраду та сприяння терористичній діяльності з керівництвом країни.

"Хто є держзрадником? Той, хто разом із ЗСУ у 2014 році звільнив 2/3 частини окупованого Донбасу? Чи той, хто через підписання (угоди — ред.) про розведення (військ — ред.) віддав ворогові наші землі? Той, хто дав наказ і санкціонував десятки операцій із ліквідації ворогів України, чи той, хто зливає Лукашенку та Путіну спецоперації української розвідки (справа "вагнерівців" — ред.), той, хто забезпечив із 2014 року енергонезалежність країни, вигравши $4 млрд у "Газпрому" та призупинивши покупку російського газу й електрики? Або той, хто на колінах випрошує в Путіна газ і вугілля, а також купує в Лукашенка електрику? Зеленський купив на $3 млрд російського вугілля та вугілля з ОРДЛО", — додав нардеп від "Європейської солідарності".

Петро Порошенко назвав оголошення про підозру в держзраді "переходом червоних ліній" і пообіцяв, що влада "за це відповість". Водночас п'ятий президент в умовах можливого вторгнення РФ закликав українців об'єднатися.

[ + – ] Петро Порошенко відреагував на звинувачення в держзраді

20 грудня п'ятому президенту Петру Порошенку оголосили про підозру в державній зраді та сприяння терористичній діяльності. Нардеп від ЄС є підозрюваним у кримінальному провадженні про постачання вугілля з ОРДЛО до України.

Як повідомляють у СБУ, Петро Порошенко особисто брав участь у "налагодженні взаємодії з проросійськими бойовиками" та має пряме відношення до зривів постачання південноафриканського вугілля в Україну. Слідчі СБУ також припускають, що Петро Порошенко незаконними діями профінансував окупаційну владу на Донбасі на 200 млн гривень.

За словами адвоката п'ятого президента, Петро Порошенко не планує залишатися в Європі й обов'язково повернеться до України.