Печерський суд дозволив затримати Порошенка за підозрою у "держзраді", – ЗМІ

За інформацією журналістів, п'ятий президент України може вийти під заставу в 1 мільярд гривень. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Заступник генпрокурора України Олексій Симоненко підписав клопотання про арешт п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка. Про це повідомили три джерела видання "Головком", наближені до Офісу генпрокурора.

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За словами співрозмовників, Порошенку призначили заставу 1 мільярд гривень.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова перебуває в Києві, але пішла у відпустку, наголосили поінформовані джерела.

[ + – ] Джерела видання кажуть, що Венедіктова перебуває в Києві

Печерський райсуд Києва дав згоду на затримання Петра Порошенка, повідомили "Українські новини" з посиланням на джерело в правоохоронних органах. Таке рішення ухвалили вранці 24 грудня.

Суд дав згоду на затримання Порошенка з метою приводу до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На Порошенка очікують на санкції, – адвокат

Адвокат п'ятого президента України Ілля Новіков повідомив, що РНБО найближчим часом може ввести санкції проти Порошенка та заарештувати його активи.

У підозрі для цього вписали статтю 258 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму — ред.), додав Новіков.

"Сенс у тому, щоб рішенням РНБО, яке буде затверджено указом президента, заарештувати активи", — вважає адвокат політика.

За його словами, рішення про санкції проти Порошенка варто очікувати протягом наступних двох-трьох тижнів.

"Вам байдуже, що через пів року чи через рік це рішення буде скасовано, тому що ви встигнете знищити будь-який бізнес чи медіа… Ми до цього готові та знаємо, що робитимемо", – сказав Новіков.

Нагадаємо, що Порошенка підозрюють у держзраді та сприянні тероризму за участь у незаконному постачанні вугілля з ОРДЛО. П'ятому президенту вручили відповідну підозру 20 грудня, йому загрожує до 15 років ув'язнення.

За інформацією СБУ, Порошенко профінансував бойовиків ЛДНР на суму понад 200 мільйонів гривень.

Окрім Порошенка, підозрюваними в справі є нардеп із ОПЗЖ Віктор Медведчук, колишній міністр енергетики Володимир Демчишин і бізнесмен Сергій Кузяра.

Порошенко зараз не в Україні. Політик говорив про зустрічі з європейськими політиками у Варшаві. Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко порадила йому не тікати з України, а доводити невинність у суді.