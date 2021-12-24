Офіційно: Офіс генпрокурора просить заарештувати Порошенка із заставою мільярд гривень

Суддя погодив клопотання про затримання та привід п'ятого президента України на засідання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Слідчий суддя Печерського районного суду погодив клопотання Офісу генерального прокурора про дозвіл на затримання п'ятого президента України Петра Порошенка для доставки на засідання щодо обрання йому запобіжного заходу у межах провадження про постачання вугілля з непідконтрольних уряду територій Донбасу. Відповідну інформацію журналістам "Укрінформу" підтвердили в суді у п'ятницю, 24 грудня.

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В Офісі генпрокурора виданню повідомили, що відомство вже погодило клопотання про обрання лідеру "Європейської солідарності" запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави розміром 1 мільярд гривень.

Зазначимо, що про застосування аналогічного запобіжного заходу прокуратура просила і щодо іншого фігуранта цього провадження, нардепа з ОПЗЖ Віктора Медведчука. Проте суд ухвалив рішення про домашній арешт.

Нагадаємо, народному депутату, лідеру "Євросолідарності" і п'ятому президенту України Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму 20 грудня. У СБУ стверджують, що політик профінансував бойовиків ЛДНР на суму понад 200 мільйонів гривень через схему постачання вугілля з ОРДЛО.

У цьому провадженні також фігурують бізнесмен Сергій Кузяра, колишній міністр енергетики Володимир Демчишин та нардеп із ОПЗЖ Віктор Медведчук.

Тим часом Порошенко перебуває у закордонній поїздці. В "ЄС" запевнили, що їхній лідер повернеться до України.

Також Фокус повідомляв про те, що президент України Володимир Зеленський ініціював проведення засідання РНБО у середу, 29 грудня. Адвокат Порошенка Ілля Новіков зі свого боку стверджував, що його клієнту інкримінується кримінальна стаття про сприяння тероризму, щоб Рада нацбезпеки та оборони мала підстави запровадити щодо нього санкції. Порядок денний майбутнього засідання РНБО наразі невідомий.