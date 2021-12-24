Подарунки під ялинку: Зеленський скликає передноворічне засідання РНБО

Таке рішення глава держави ухвалив після доповіді секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова. Адвокат Порошенка твердив, що під нові санкції РНБО може потрапити його клієнт.

Президент України Володимир Зеленський ініціював проведення засідання Ради національної безпеки та оборони в середу, 29 грудня. Про це повідомила пресслужба РНБО.

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У заяві відомства зазначається, що після доповіді секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова главі держави в п'ятницю, 24 грудня, Зеленський ухвалив рішення щодо проведення засідання цього органу 29 грудня.

Порядок денний засідання в пресслужбі РНБО не розголосили.

[ + – ] Допис пресслужби РНБО у Facebook

Про майбутнє засідання РНБО стало відомо на фоні того, як адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що його клієнту інкримінується кримінальна стаття про сприяння тероризму, щоб відомство мало підстави запровадити щодо нього санкції, зокрема заарештувати активи.

Нагадаємо, Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму 20 грудня. У СБУ стверджують, що лідер "Європейської солідарності" профінансував бойовиків "ЛДНР" на суму понад 200 мільйонів гривень через реалізацію схеми постачання вугілля з ОРДЛО. Також у цьому провадженні фігурують бізнесмен Сергій Кузяра, колишній міністр енергетики Володимир Демчишин та нардеп з ОПЗЖ Віктор Медведчук. Щодо останнього РНБО ввела санкції ще 19 лютого цього року на підставі розслідування Служби безпеки України про можливе фінансування політиком терористичної діяльності.

Порошенко тим часом перебуває за кордоном. У його партії запевнили, що Порошенко повернеться до України.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що заступник генпрокурора України Олексій Симоненко підписав клопотання про арешт політика та призначення йому застави в 1 мільярд гривень.