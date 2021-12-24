Подарки под елку: Зеленский созывает предновогоднее заседание СНБО

Такое решение глава государства принял после доклада секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова. Адвокат Порошенко утверждал, что под новые санкции СНБО может попасть его клиент.

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение заседания Совета национальной безопасности и обороны в среду, 29 декабря. Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

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В заявлении ведомства указывается, что после доклада секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова главе государства в пятницу, 24 декабря, Зеленский принял решение о проведении заседания этого органа 29 декабря.

Повестку грядущего заседания в пресс-службе СНБО не разгласили.

[ + – ] Пост пресс-службы СНБО в Facebook

О грядущем заседании СНБО стало известно на фоне того, как адвокат пятого президента Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что его клиенту инкриминируется уголовная статья о содействии терроризму, чтобы ведомство имело основания ввести в отношении него санкции, в частности, арестовать активы.

Напомним, Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии терроризму 20 декабря. В СБУ утверждают, что лидер "Европейской солидарности" профинансировал боевиков "ЛДНР" на сумму более 200 миллионов гривен через реализацию схемы поставки угля из ОРДЛО. Также в этом производстве фигурируют бизнесмен Сергей Кузяра, бывший министр энергетики Владимир Демчишин и нардеп из ОПЗЖ Виктор Медведчук. В отношении последнего СНБО ввел санкции еще 19 февраля этого года на основании расследования Службы безопасности Украины о возможном финансировании политиком террористической деятельности.

Порошенко тем временем находится за границей. В его партии заверили, что Порошенко вернется в Украину.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что замгенпрокурора Украины Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте политика и назначении ему залога в 1 миллиард гривен.