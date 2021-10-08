Прокуратура попросить для Медведчука арешт або заставу 1 мільярд гривень (відео)

Нардепа від ОПЗЖ підозрюють в зраді та постачанні вугілля з ОРДЛО українським держпідприємствам.

Прокуратура має намір вимагати суд обрати для підозрюваного у державній зраді та постачанні вугілля з ОРДЛО депутата Верховної Ради Віктора Медведчука запобіжний захід у вигляді утримання під вартою або застави в розмірі 1 мільярда гривень. Про це під час брифінгу заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

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"Ми вже проходили це перший раз. Безальтернативним тут не може бути. Тому прокуратура піде з клопотанням про утримання під вартою або заставу 1 мільярд гривень. Чому така сума? Тому що інший фігурант, про якого ми сьогодні говорили, коли ми йшли в суд із клопотанням із ним про запобіжний захід, ми йшли саме з таким же клопотанням: утримання під вартою або заставу 1 мільярд (йдеться про бізнесмена Сергія Кузяря, — Фокус)", — сказала генпрокурорка.

За словами Венедиктової, попередня схожа справа про державну зраду показала, що запобіжний захід для Медведчука у вигляді утримання під вартою не є безальтернативною.

Наразі Медведчук перебуває під домашнім арештом у справі про держзраду та видобуток нафти і газу в окупованому Криму.

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Як повідомлялося раніше, Медведчук отримав нові підозри — в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації в Україні. У відомстві вважають, що депутат від ОПЗЖ сприяв поверненню України "в орбіту впливу РФ". Для цього, як стверджується, організували незаконні схеми для поставки вугілля з ОРДЛО на українські держпідприємства.

Раніше Фокус повідомляв, що 11 травня Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку повідомили про підозру в державній зраді та спробі пограбування національних ресурсів у Криму, після чого були проведені обшуки в будинку Медведчука на вулиці Монтажників у Києві.