Прокуратура попросит для Медведчука арест или залог в 1 миллиард гривен (видео)

Нардепа от ОПЗЖ подозревают в госизмене и поставках угля из ОРДЛО украинским госпредприятиям.

Прокуратура намерена требовать суд избрать для подозреваемого в государственной измене и поставках угля из ОРДЛО депутата Верховной Рады Виктора Медведчука меру пресечения в виде содержания под стражей или залога в размере 1 миллиарда гривен. Об этом во время брифинга заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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"Мы уже проходили это первый раз. Безальтернативности здесь не может быть. Поэтому прокуратура пойдет с ходатайством о содержании под стражей или залог в 1 миллиард гривен. Почему такая сумма? Потому что другой фигурант, о котором мы сегодня говорили, когда мы шли в суд с ходатайством с ним о мере пресечения, мы шли именно с таким же ходатайством: содержание под стражей или залог в 1 миллиард (речь идет о бизнесмене Сергее Кузяре, — Фокус)", — сказала генпрокурор.

По словам Венедиктовой, предыдущее похожее дело о государственной измене показало, что мера пресечения для Медведчука в виде содержания под стражей не является безальтернативной.

В настоящее время Медведчук находится под домашним арестом в деле о госизмене и добыче нефти и газа в оккупированном Крыму.

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Как сообщалось ранее, Медведчук получил новые подозрения — в госизмене и содействии деятельности террористической организации в Украине. В ведомстве считают, что депутат от ОПЗЖ содействовал возвращению Украины "в орбиту влияния РФ". Для этого, как утверждается, организовали незаконные схемы для поставки угля из ОРДЛО на украинские госпредприятия.

Ранее Фокус сообщал, что 11 мая Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщили о подозрении в государственной измене и попытке разграбления национальных ресурсов в Крыму, после чего были проведены обыски в доме Медведчука на улице Монтажников в Киеве.