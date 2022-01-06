Порошенко вернется в Украину 17 января и потребует встречи с генпрокурором

До 17 января политик пообещал "защищать Украину в Европе перед российской агрессией".

Пятый президент, нардеп и лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко, которого подозревают по двум статьям Уголовного кодекса, 17 января запланировал вернутся в Украину. Об этом он сообщил в Facebook.

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"17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с Генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием", — написал политик.

По его словам, на следующей неделе он будет работать в Европе "над защитой Украины от российской агрессии и поддержкой демократии в стране".

Еще в своем сообщении Порошенко заявил, что власть в Украине пытается установить авторитарный режим, как в России, Беларуси и Казахстане, но оппозиция будет с этим бороться.

Как известно, правоохранители в декабре направили подозрение Петру Порошенко, где речь шла о госизмене и содействии терроризму. Это связано с делом о поставках угля с оккупированных территорий Донбасса, к которым якобы причастен экс-президент. Еще его подозревают в финансировании сепаратистов на 200 млн гривен. Согласно предъявленным обвинениям, Порошенко грозит до 15 лет тюрьмы.

23 декабря Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований, так как был за границей. В интервью 5 каналу он заявил, что поговорит обо всех обвинениях по приезду.

Позже Офис генпрокурора согласился на меру пресечения для Петра Порошенко в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 миллиард гривен.

Напомним, Фокус в своем материале писал, как связано подозрение Петру Порошенко с его нынешним рейтингом.