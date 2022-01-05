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Судьба президента. Что ждет Порошенко в Украине и как связаны "пiдозра" и его рейтинг

Татьяна Катриченко
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Петр Порошенко, Порошенко, президент Украины, пятый президент Украины
"Общество, избиратель Порошенко сейчас ждут, чтобы он ответил Порошенко на все вопросы правоохранителей"

Пятому президенту Украины Петру Порошенко Офис генерального прокурора подписал подозрение в содействии терроризму и государственной измене. Теперь Порошенко, который своевременно выехал из страны, стоит перед выбором: вернуться, рискнуть свободой и подтвердить статус лидера оппозиции — или остаться в безопасном забвении.

Вручить подозрение в госизмене Петру Порошенко не успели – политик спешно выехал за границу. Спустя неделю с момента оглашения официальных обвинений, появились результаты совместного соцопроса Демократических инициатив и Центра Разумкова: Владимир Зеленский хотя и лидирует, но во втором туре проигрывает менее одного процента Петру Порошенко. В лагере лидера "Европейской солидарности" сразу заговорили: главная причина политических преследований пятого президента – именно рост его рейтинга.

Зеленский и Порошенко: битва за рейтинги

"Я не ваш оппонент, я ваш приговор", – в апреле 2019 года во время дебатов кандидатов в президенты на стадионе "Олимпийский" сказал Владимир Зеленский Петру Порошенко. После победы Зеленского на выборах в отношении экс-главы государства правоохранители завели десятки уголовных производств. Последнее подозрение подписали 20 декабря 2021 года. Порошенко, как и ранее народный депутат Виктор Медведчук, подозревается в госизмене. Следствие считает, что оба, действуя по предварительному сговору группы лиц, в том числе среди представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовали деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Лично Порошенко в 2014-2015 годах позволил закупать уголь у ОРДЛО, чем "поставил энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций".

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"Я не ваш оппонент, я ваш приговор"

Еще с начала года стало заметно, что президент Владимир Зеленский пытается завоевать сердца и умы патриотически настроенных граждан. Это тенденция для украинских президентов не новая: например, Леонид Кучма, который в 1994-м году начинал с откровенно проросийской кампании, впоследствии написал книгу "Украина – не Россия". Вот и Зеленский – сначала хотел увидеть мир в глазах Путина, а потом решил наказать его кума Владимира Медведчука, народного депутата Украины и лидера "Оппозиционной платформы за жизнь". Он инициировал введение санкций СНБО против Медведчука и его окружения. Эксперты говорят: Зеленский пытается сместиться в правую сторону и зайти на электоральное поле своих оппонентов – Владимира Гройсмана, Виталия Кличко и, в первую очередь, Петра Порошенко, и нейтрализовать их.

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"Главная задача Владимира Зеленского – сохранить свой базовый электорат и приостановить падение рейтингов. Что и случилось после истории с Медведчуком. Президент даже набрал несколько пунктов, – говорит Виктор Бобыренко, политтехнолог, эксперт "Бюро анализа политики". – Но новый обвал случился осенью. И не столько из-за скандала с оффшорами и нового этапа вагнергейта, сколько из-за тарифной политики. Избиратели Зеленского не были готовы к повышению цены на газ и электроэнергию. И в будущем тарифы будут только расти, а с ними — падать президентский рейтинг. Холодильник победит телевизор". И поэтому в Офисе президента ищут новую возможность, удержать рейтинги, уверен политтехнолог.

"Искали новую скандальную тему. Ею оказалась борьба с олигархами, – продолжает Бобыренко. – В первую очередь бороться будут с Виктором Медведчуком, Ринатом Ахметовым и Петром Порошенко. И если с Ахметовым Зеленский, возможно, и заключил бы мировую, то с Порошенко, скорее, нет. Поэтому когда Порошенко вернется в страну, на него показательно наденут наручники, отправят в СИЗО, чтобы он провел там одну ночь".

В то же время Бобыренко предполагает, что, совершив атаку на Порошенко, Зеленский не только повышает свои рейтинги, но и "цементирует электорат" оппонента.

"Если удастся показать, что Порошенко может быть наказан, Зеленский может получить симпатии избирателей. Но вряд ли так много, как после истории с Медведчуком, – продолжает эксперт. – В гонке за рейтингами, власть забыла, что есть те люди, которые в свое время разлюбили Порошенко, а теперь готовы вернуться, потому что разочаровались в Зеленском. На любые последующие выборы придет ли электорат Зеленского никто не знает, а вот Порошенко точно – он проиграл в 2019-м, получил пощечину, а сейчас его злят еще больше. И может получиться так, что Порошенко будут поддерживать всего 20% избирателей в стране, но за счет их мобилизации и неявки поклонников Зеленского, Порошенко окажется во втором туре и будет, действительно, претендовать на победу".

Порошенко во втором туре: смутные сомнения

"Вряд ли такое возможно" – считает Сергей Гайдай, политтехнолог. Он уверен, если на предстоящих президентских выборах Зеленский окажется вместе с Порошенко на финишной прямой второго тура, это гарантирует нынешнему президенту победу.

"Трудно найти другого такого токсичного персонажа в политике, которого так не любит большинство украинских избирателей", – поясняет он. Мол, на фоне Порошенко Зеленский выглядит более интересно для избирателя.

Эксперты напоминают: у Порошенко высокий антирейтинг. В разное время он был на уровне 30-40%. Это больше, чем у Юлии Тимошенко, Юрия Бойко и Владимира Зеленского. Хотя осенью уровень недоверия к пятому и шестому президенту сравнялся.

"Порошенко может рассчитывать на свое электоральное ядро, но вряд ли в ближайшем будущем оно будет расширяться, – думает Андрей Золотарев, политолог. – Ныне Зеленский как политик в выгодном положении – он занимает активную позицию. Порошенко вынужден реагировать, то есть выглядеть ведомым в этой ситуации. И не исключено, что будет использовать разные методы борьбы. У него очень хорошая политтехнологическая команда, которая в ситуации, когда Порошенко бежал из страны, пытается спасти его имидж. Поэтому, возможно, решили показать, что власть преследует не просто лидера оппозиции, а возможного победителя второго тура президентских выборов".

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Золотарев говорит, что довольно скептически воспринял результаты свежего социологического исследования Демократических инициатив и Центра Разумкова.

"Знаете, есть такое понятие – формирующая социология. Это технология воздействия на настроения избирателей с помощью рейтингов. Социологи называют ее "фургон с оркестром, – поясняет он. – Опрос проводился во второй декаде декабря, когда рейтинг Зеленского стабилизировался – в это время у него не было провалов. Впрочем, как и у Порошенко не было позитивных изменений".

Имидж оппозиционера и перспективы Петра Порошенко

Сейчас вопрос в том, сможет ли Петр Порошенко завоевать титул главного оппозиционера страны.

"С одной стороны, в обществе есть традиция жалеть и любить всех обиженных и оскорбленных. С другой – отъезд Петра Порошенко, который очень напоминал бегство, ударил по его имиджу лидера оппозиции. Главного оппозиционера страны люди хотели бы видеть смелым, решительным, способным бросить вызов", – говорит политолог Петр Олещук.

На самом деле, сложившая ситуация несет для Петра Порошенко как возможности, так и серьезные риски. И у него достаточно мало времени, чтобы решить, что делать: либо возвращаться в Украину и сталкиваться со всевозможными вызовами, в том числе, арестом, либо оставаться за границей и терять статус серьезного политика.

Юлия Тимошенко, Тимошенко, Батькивщина
В свое время Юлия Тимошенко осталась в стране, хотя и попала в тюрьму
Михаил Саакашвили, Саакашвили, Саакашвили в тюрьме
Михаил Саакашвили пошел на риск – вернулся в Грузию, хотя и знал, что там задержат
Фото: Facebook

"И если Порошенко пойдет по второму пути, то он потеряет претензии на лидера оппозиции, и этот "титул" заберет кто-то другой, например, Юрий Бойко или Дмитрий Разумков. Никто не сможет его воспринимать серьезно, если он не вернется в Украину и не столкнется с проблемой лицом к лицу", – продолжает Петр Олещук.

Эксперты вспоминают, что в свое время Юлия Тимошенко осталась в стране, хотя и попала в тюрьму, Михаил Саакашвили пошел на риск – вернулся в Грузию, хотя и знал, что там задержат.

"Одних заявлений со стороны команды Порошенко о политическом характере преследований недостаточно. Вспомним заявления Виктора Медведчука – его никто не слышит. Общество, избиратель Порошенко сейчас ждут, чтобы он ответил Порошенко на все вопросы правоохранителей. И в зависимости от его ответов, будут восприниматься обвинения в его адрес", – говорит эксперт.

Многие думали, что после объявления подозрения Петру Порошенко, свое слово должен сказать Совет национальной безопасности и обороны. Но во время последнего в 2021 году заседания 30 декабря вопрос санкций в адрес пятого президента не рассматривался.

"Если соответствующие документы будут направлены в аппарат СНБО от тех институтов, которые имеют на это право – их пять – мы обязательно эти вопросы рассмотрим", – отметил секретарь СНБО Алексей Данилов. В то же время адвокат Петра Порошенко Игорь Головань продолжает утверждать, что подозрение объявлено незаконно, ведь его вручили не лично, а по почте. К тому же подозрение подписала не лично генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, а ее заместитель – Алексей Симоненко. Ожидается, что Петр Порошенко вернется в Украину в первой половине января 2022 года.