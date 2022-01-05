Судьба президента. Что ждет Порошенко в Украине и как связаны "пiдозра" и его рейтинг

Пятому президенту Украины Петру Порошенко Офис генерального прокурора подписал подозрение в содействии терроризму и государственной измене. Теперь Порошенко, который своевременно выехал из страны, стоит перед выбором: вернуться, рискнуть свободой и подтвердить статус лидера оппозиции — или остаться в безопасном забвении.

Вручить подозрение в госизмене Петру Порошенко не успели – политик спешно выехал за границу. Спустя неделю с момента оглашения официальных обвинений, появились результаты совместного соцопроса Демократических инициатив и Центра Разумкова: Владимир Зеленский хотя и лидирует, но во втором туре проигрывает менее одного процента Петру Порошенко. В лагере лидера "Европейской солидарности" сразу заговорили: главная причина политических преследований пятого президента – именно рост его рейтинга.

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Зеленский и Порошенко: битва за рейтинги

"Я не ваш оппонент, я ваш приговор", – в апреле 2019 года во время дебатов кандидатов в президенты на стадионе "Олимпийский" сказал Владимир Зеленский Петру Порошенко. После победы Зеленского на выборах в отношении экс-главы государства правоохранители завели десятки уголовных производств. Последнее подозрение подписали 20 декабря 2021 года. Порошенко, как и ранее народный депутат Виктор Медведчук, подозревается в госизмене. Следствие считает, что оба, действуя по предварительному сговору группы лиц, в том числе среди представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовали деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Лично Порошенко в 2014-2015 годах позволил закупать уголь у ОРДЛО, чем "поставил энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций".

[ + – ] "Я не ваш оппонент, я ваш приговор"

Еще с начала года стало заметно, что президент Владимир Зеленский пытается завоевать сердца и умы патриотически настроенных граждан. Это тенденция для украинских президентов не новая: например, Леонид Кучма, который в 1994-м году начинал с откровенно проросийской кампании, впоследствии написал книгу "Украина – не Россия". Вот и Зеленский – сначала хотел увидеть мир в глазах Путина, а потом решил наказать его кума Владимира Медведчука, народного депутата Украины и лидера "Оппозиционной платформы за жизнь". Он инициировал введение санкций СНБО против Медведчука и его окружения. Эксперты говорят: Зеленский пытается сместиться в правую сторону и зайти на электоральное поле своих оппонентов – Владимира Гройсмана, Виталия Кличко и, в первую очередь, Петра Порошенко, и нейтрализовать их.

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"Главная задача Владимира Зеленского – сохранить свой базовый электорат и приостановить падение рейтингов. Что и случилось после истории с Медведчуком. Президент даже набрал несколько пунктов, – говорит Виктор Бобыренко, политтехнолог, эксперт "Бюро анализа политики". – Но новый обвал случился осенью. И не столько из-за скандала с оффшорами и нового этапа вагнергейта, сколько из-за тарифной политики. Избиратели Зеленского не были готовы к повышению цены на газ и электроэнергию. И в будущем тарифы будут только расти, а с ними — падать президентский рейтинг. Холодильник победит телевизор". И поэтому в Офисе президента ищут новую возможность, удержать рейтинги, уверен политтехнолог.

"Искали новую скандальную тему. Ею оказалась борьба с олигархами, – продолжает Бобыренко. – В первую очередь бороться будут с Виктором Медведчуком, Ринатом Ахметовым и Петром Порошенко. И если с Ахметовым Зеленский, возможно, и заключил бы мировую, то с Порошенко, скорее, нет. Поэтому когда Порошенко вернется в страну, на него показательно наденут наручники, отправят в СИЗО, чтобы он провел там одну ночь".

В то же время Бобыренко предполагает, что, совершив атаку на Порошенко, Зеленский не только повышает свои рейтинги, но и "цементирует электорат" оппонента.

"Если удастся показать, что Порошенко может быть наказан, Зеленский может получить симпатии избирателей. Но вряд ли так много, как после истории с Медведчуком, – продолжает эксперт. – В гонке за рейтингами, власть забыла, что есть те люди, которые в свое время разлюбили Порошенко, а теперь готовы вернуться, потому что разочаровались в Зеленском. На любые последующие выборы придет ли электорат Зеленского никто не знает, а вот Порошенко точно – он проиграл в 2019-м, получил пощечину, а сейчас его злят еще больше. И может получиться так, что Порошенко будут поддерживать всего 20% избирателей в стране, но за счет их мобилизации и неявки поклонников Зеленского, Порошенко окажется во втором туре и будет, действительно, претендовать на победу".

Порошенко во втором туре: смутные сомнения

"Вряд ли такое возможно" – считает Сергей Гайдай, политтехнолог. Он уверен, если на предстоящих президентских выборах Зеленский окажется вместе с Порошенко на финишной прямой второго тура, это гарантирует нынешнему президенту победу.

"Трудно найти другого такого токсичного персонажа в политике, которого так не любит большинство украинских избирателей", – поясняет он. Мол, на фоне Порошенко Зеленский выглядит более интересно для избирателя.

Эксперты напоминают: у Порошенко высокий антирейтинг. В разное время он был на уровне 30-40%. Это больше, чем у Юлии Тимошенко, Юрия Бойко и Владимира Зеленского. Хотя осенью уровень недоверия к пятому и шестому президенту сравнялся.

"Порошенко может рассчитывать на свое электоральное ядро, но вряд ли в ближайшем будущем оно будет расширяться, – думает Андрей Золотарев, политолог. – Ныне Зеленский как политик в выгодном положении – он занимает активную позицию. Порошенко вынужден реагировать, то есть выглядеть ведомым в этой ситуации. И не исключено, что будет использовать разные методы борьбы. У него очень хорошая политтехнологическая команда, которая в ситуации, когда Порошенко бежал из страны, пытается спасти его имидж. Поэтому, возможно, решили показать, что власть преследует не просто лидера оппозиции, а возможного победителя второго тура президентских выборов".

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Золотарев говорит, что довольно скептически воспринял результаты свежего социологического исследования Демократических инициатив и Центра Разумкова.

"Знаете, есть такое понятие – формирующая социология. Это технология воздействия на настроения избирателей с помощью рейтингов. Социологи называют ее "фургон с оркестром, – поясняет он. – Опрос проводился во второй декаде декабря, когда рейтинг Зеленского стабилизировался – в это время у него не было провалов. Впрочем, как и у Порошенко не было позитивных изменений".

Имидж оппозиционера и перспективы Петра Порошенко

Сейчас вопрос в том, сможет ли Петр Порошенко завоевать титул главного оппозиционера страны.

"С одной стороны, в обществе есть традиция жалеть и любить всех обиженных и оскорбленных. С другой – отъезд Петра Порошенко, который очень напоминал бегство, ударил по его имиджу лидера оппозиции. Главного оппозиционера страны люди хотели бы видеть смелым, решительным, способным бросить вызов", – говорит политолог Петр Олещук.

На самом деле, сложившая ситуация несет для Петра Порошенко как возможности, так и серьезные риски. И у него достаточно мало времени, чтобы решить, что делать: либо возвращаться в Украину и сталкиваться со всевозможными вызовами, в том числе, арестом, либо оставаться за границей и терять статус серьезного политика.

[ + – ] В свое время Юлия Тимошенко осталась в стране, хотя и попала в тюрьму [ + – ] Михаил Саакашвили пошел на риск – вернулся в Грузию, хотя и знал, что там задержат Фото: Facebook

"И если Порошенко пойдет по второму пути, то он потеряет претензии на лидера оппозиции, и этот "титул" заберет кто-то другой, например, Юрий Бойко или Дмитрий Разумков. Никто не сможет его воспринимать серьезно, если он не вернется в Украину и не столкнется с проблемой лицом к лицу", – продолжает Петр Олещук.

Эксперты вспоминают, что в свое время Юлия Тимошенко осталась в стране, хотя и попала в тюрьму, Михаил Саакашвили пошел на риск – вернулся в Грузию, хотя и знал, что там задержат.

"Одних заявлений со стороны команды Порошенко о политическом характере преследований недостаточно. Вспомним заявления Виктора Медведчука – его никто не слышит. Общество, избиратель Порошенко сейчас ждут, чтобы он ответил Порошенко на все вопросы правоохранителей. И в зависимости от его ответов, будут восприниматься обвинения в его адрес", – говорит эксперт.

Многие думали, что после объявления подозрения Петру Порошенко, свое слово должен сказать Совет национальной безопасности и обороны. Но во время последнего в 2021 году заседания 30 декабря вопрос санкций в адрес пятого президента не рассматривался.

"Если соответствующие документы будут направлены в аппарат СНБО от тех институтов, которые имеют на это право – их пять – мы обязательно эти вопросы рассмотрим", – отметил секретарь СНБО Алексей Данилов. В то же время адвокат Петра Порошенко Игорь Головань продолжает утверждать, что подозрение объявлено незаконно, ведь его вручили не лично, а по почте. К тому же подозрение подписала не лично генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, а ее заместитель – Алексей Симоненко. Ожидается, что Петр Порошенко вернется в Украину в первой половине января 2022 года.