Доля президента. Що чекає на Порошенка в Україні, і як пов'язані "підозра" та його рейтинг

П'ятому президентові України Петру Порошенку Офіс генерального прокурора підписав підозру в сприянні тероризму та державній зраді. Тепер Порошенко, який своєчасно виїхав із країни, стоїть перед вибором: повернутися, ризикнути свободою та підтвердити статус лідера опозиції або залишитися в безпечному забутті.

Вручити підозру в держзраді Петру Порошенку не встигли – політик спішно виїхав за кордон. Через тиждень із моменту оголошення офіційних звинувачень з'явилися результати спільного соцопитування Демократичних ініціатив і Центру Разумкова: Володимир Зеленський хоч і лідирує, але в другому турі програє менше одного відсотка Петру Порошенку. У таборі лідера "Європейської солідарності" одразу заговорили: головна причина політичних переслідувань п'ятого президента – саме зростання його рейтингу.

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Зеленський і Порошенко: битва за рейтинги

"Я не ваш опонент, я ваш вирок", – у квітні 2019 року під час дебатів кандидатів у президенти на стадіоні "Олімпійський" сказав Володимир Зеленський Петру Порошенку. Після перемоги Зеленського на виборах щодо ексглави держави правоохоронці завели десятки кримінальних проваджень. Останню підозру підписали 20 грудня 2021 року. Порошенко, як і раніше народний депутат Віктор Медведчук, підозрюється в держзраді. Слідство вважає, що обидва, діючи за попередньою змовою групи осіб, зокрема серед представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяли діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР". Особисто Порошенко у 2014-2015 роках дозволив закуповувати вугілля в ОРДЛО, чим "поставив енергетичну сферу України в залежність від РФ і терористичних організацій".

[ + – ] "Я не ваш опонент, я ваш вирок"

Ще з початку року стало помітно, що президент Володимир Зеленський намагається завоювати серця й уми патріотично налаштованих громадян. Це тенденція для українських президентів не нова: наприклад, Леонід Кучма, який 1994-го року розпочинав із відверто проросійської кампанії, згодом написав книгу "Україна – не Росія". От і Зеленський – спочатку хотів побачити світ у очах Путіна, а потім вирішив покарати його кума Володимира Медведчука, народного депутата України та лідера "Опозиційної платформи за життя". Він ініціював запровадження санкцій РНБО проти Медведчука та його оточення. Експерти кажуть: Зеленський намагається зміститися праворуч і зайти на електоральне поле своїх опонентів – Володимира Гройсмана, Віталія Кличка і, насамперед, Петра Порошенка, та нейтралізувати їх.

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"Головне завдання Володимира Зеленського — зберегти свій базовий електорат і призупинити падіння рейтингів. Що й сталося після історії з Медведчуком. Президент навіть набрав кілька пунктів, — каже Віктор Бобиренко, політтехнолог, експерт "Бюро аналізу політики". — Але новий обвал стався восени. І не стільки через скандал із офшорами та новий етап вагнергейту, скільки через тарифну політику… Виборці Зеленського не були готові до підвищення ціни на газ і електроенергію, і в майбутньому тарифи тільки зростатимуть, а з ними — падатиме президентський рейтинг. Холодильник переможе телевізор. І тому в Офісі президента шукають нової можливості, утримати рейтинги", — упевнений політтехнолог.

"Шукали нову скандальну тему. Нею виявилася боротьба з олігархами, – продовжує Бобиренко. – Насамперед боротимуться з Віктором Медведчуком, Рінатом Ахметовим і Петром Порошенком. І якщо з Ахметовим Зеленський, можливо, і уклав би мирову, то з Порошенком, швидше, ні. Тому коли Порошенко повернеться до країни, на нього показово надягнуть кайданки, відправлять до СІЗО, щоб він провів там одну ніч".

Водночас Бобиренко припускає, що, здійснивши атаку на Порошенка, Зеленський не лише підвищує свої рейтинги, а й "цементує електорат" опонента.

"Якщо вдасться показати, що Порошенко може бути покараний, Зеленський може отримати симпатії виборців. Але навряд чи так багато, як після історії з Медведчуком, – продовжує експерт. – У гонці за рейтингами влада забула, що є ті люди, які у свій час розлюбили Порошенка, а тепер готові повернутись, бо розчарувалися в Зеленському… На будь-які наступні вибори чи прийде електорат Зеленського ніхто не знає, а ось Порошенка точно – він програв у 2019-му, отримав ляпас, а зараз його злять іще більше. Може вийти так, що Порошенка підтримуватимуть лише 20% виборців у країні, але за рахунок їхньої мобілізації та неявки шанувальників Зеленського Порошенко опиниться в другому турі та справді претендуватиме на перемогу".

Порошенко в другому турі: невиразні сумніви

"Навряд чи таке можливе", — вважає Сергій Гайдай, політтехнолог. Він упевнений, якщо на майбутніх президентських виборах Зеленський опиниться разом із Порошенком на фінішній прямій другого туру, це гарантує нинішньому президентові перемогу.

"Важко знайти іншого такого токсичного персонажа в політиці, якого так не любить більшість українських виборців", – пояснює він. Мовляв, на тлі Порошенка Зеленський має більш цікавіший вигляд для виборця.

Експерти нагадують: Порошенко має високий антирейтинг. У різний час він був лише на рівні 30-40%. Це більше, ніж у Юлії Тимошенко, Юрія Бойка та Володимира Зеленського. Хоча восени рівень недовіри до п'ятого та шостого президента зрівнявся.

"Порошенко може розраховувати на своє електоральне ядро, але навряд чи в найближчому майбутньому воно розширюватиметься, – думає Андрій Золотарьов, політолог. – Нині Зеленський як політик у вигідному становищі – він займає активну позицію. Порошенко змушений реагувати, тобто бути веденим у цій ситуації, і не виключено, що використовуватиме різні методи боротьби. У нього дуже хороша політтехнологічна команда, яка в ситуації, коли Порошенко втік із країни, намагається врятувати його імідж, тому, можливо, вирішили показати, що влада переслідує не просто лідера опозиції, а можливого переможця другого туру президентських виборів".

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Золотарьов каже, що досить скептично сприйняв результати нового соціологічного дослідження Демократичних ініціатив і Центру Разумкова.

"Знаєте, є таке поняття — соціологія, що формує. Це технологія впливу на настрої виборців за допомогою рейтингів. Соціологи називають її "фургон із оркестром", — пояснює він. – Опитування проводили в другій декаді грудня, коли рейтинг Зеленського стабілізувався – на той час у нього не було провалів. Утім, як і Порошенко не мав позитивних змін".

Імідж опозиціонера та перспективи Петра Порошенка

Наразі питання в тому, чи зможе Петро Порошенко здобути титул головного опозиціонера країни.

"Із одного боку, в суспільстві є традиція жаліти та любити всіх ображених та зневажених. Із іншого – від'їзд Петра Порошенка, який дуже нагадував втечу, вдарив по його іміджу лідера опозиції. Головного опозиціонера країни люди хотіли б бачити сміливим, рішучим, здатним кинути виклик", – каже політолог Петро Олещук.

Насправді ситуація, що склалася, несе для Петра Порошенка як можливості, так і серйозні ризики. І в нього досить мало часу, щоб вирішити, що робити: або повертатися в Україну та стикатися з усілякими викликами, у тому числі арештом, або залишатися за кордоном і втрачати статус серйозного політика.

[ + – ] Свого часу Юлія Тимошенко залишилася в країні, хоч і потрапила до в'язниці [ + – ] Міхеіл Саакашвілі пішов на ризик – повернувся до Грузії, хоч і знав, що там затримають Фото: Facebook

"І якщо Порошенко піде другим шляхом, то він втратить претензії на лідера опозиції, і цей "титул" забере хтось інший, наприклад, Юрій Бойко або Дмитро Разумков. Ніхто не зможе його сприймати серйозно, якщо він не повернеться в Україну та не зіткнеться з проблемою віч-на-віч", – продовжує Петро Олещук.

Експерти згадують, що свого часу Юлія Тимошенко залишилася в країні, хоч і потрапила до в'язниці, Міхеіл Саакашвілі пішов на ризик – повернувся до Грузії, хоч і знав, що там затримають.

"Одних заяв із боку команди Порошенка про політичний характер переслідувань недостатньо. Згадаймо заяви Віктора Медведчука – його ніхто не чує. Суспільство, виборець Порошенка зараз чекають, щоб він відповів на всі запитання правоохоронців. І залежно від його відповідей, сприйматимуться звинувачення в його адресу", – каже експерт.

Багато хто думав, що після оголошення підозри Петру Порошенку своє слово має сказати Рада національної безпеки та оборони. Але під час останнього у 2021 році засідання 30 грудня питання санкцій на адресу п'ятого президента не розглядали.

"Якщо відповідні документи будуть направлені в апарат РНБО від тих інститутів, які мають на це право – їх п'ять, – ми обов'язково розглянемо ці питання", – зазначив секретар РНБО Олексій Данілов. Водночас адвокат Петра Порошенка Ігор Головань продовжує стверджувати, що підозра оголошена незаконно, адже її вручили не особисто, а поштою. До того ж, підозру підписала не особисто генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова, а її заступник – Олексій Симоненко. Очікується, що Петро Порошенко повернеться до України в першій половині січня 2022 року.