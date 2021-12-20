Посади папередніка. Де Порошенко потрібніший Зеленському – у в'язниці чи на виборах?

ДБР повідомило Петру Порошенку про підозру у кримінальному провадженні за так званою "вугільною справою Віктора Медведчука" за статтею "Державна зрада".

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Зараз Петро Олексійович звалив від вручення цієї підозри за кордон, прикрившись зустріччю із Вселенським патріархом Варфоломієм.

Поки що незрозуміло, коли і чи взагалі вибиратимуть запобіжний захід Порошенку. Про це має повідомити Генпрокуратура, але, схоже, для Петра Олексійовича настав час "Х".

Бо якщо він не повернеться на суд до України, то його оголосять у розшук, а якщо прилетить, то найімовірніше піде під цілодобовий домашній арешт, як його бізнес-партнер Віктор Медведчук.

Куди не кинь, скрізь клин!

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В реальну посадку Порошенка не вірю від слова зовсім!

По-перше, нинішня правоохоронна та судова системи є імпотентними і не здатними покарати абсолютно нікого.

По-друге, за Петра Олексійовича впишуться його політики-партнери на міжнародному рівні (тисну руку, обіймаю).

І взагалі, маю підозру, що таким чином "зелені" політтехнологи витягують Порошенка у другий тур виборів, де його з легкістю переможе Зеленський.

Першоджерело.