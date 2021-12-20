Посади папередніка. Де Порошенко потрібніший Зеленському – у в'язниці чи на виборах?
Якщо Порошенко не повернеться на суд в Україну, то його оголосять у розшук, а якщо прилетить, то найімовірніше піде під цілодобовий домашній арешт, як його бізнес-партнер Віктор Медведчук.
ДБР повідомило Петру Порошенку про підозру у кримінальному провадженні за так званою "вугільною справою Віктора Медведчука" за статтею "Державна зрада".
Зараз Петро Олексійович звалив від вручення цієї підозри за кордон, прикрившись зустріччю із Вселенським патріархом Варфоломієм.
Поки що незрозуміло, коли і чи взагалі вибиратимуть запобіжний захід Порошенку. Про це має повідомити Генпрокуратура, але, схоже, для Петра Олексійовича настав час "Х".
Бо якщо він не повернеться на суд до України, то його оголосять у розшук, а якщо прилетить, то найімовірніше піде під цілодобовий домашній арешт, як його бізнес-партнер Віктор Медведчук.
Куди не кинь, скрізь клин!Важливо
В реальну посадку Порошенка не вірю від слова зовсім!
По-перше, нинішня правоохоронна та судова системи є імпотентними і не здатними покарати абсолютно нікого.
По-друге, за Петра Олексійовича впишуться його політики-партнери на міжнародному рівні (тисну руку, обіймаю).
І взагалі, маю підозру, що таким чином "зелені" політтехнологи витягують Порошенка у другий тур виборів, де його з легкістю переможе Зеленський.