Слідкуйте за руками. Що чекає на Україну, якщо владу оберуть "подвійні громадяни" в додатку "Дія"

І тепер, коли вщухли оплески "слуг", у яких купався "найбільший вождь" президент Зеленський протягом усього виступу в Раді, давайте проаналізуємо, які важливі послання, окрім голого популізму та погрози Ахметову, ми чули від нього сьогодні.

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Насправді лише два з них справді вплинуть на майбутнє нашої України.

1. Зеленський ініціює запровадження подвійного громадянства для всіх українців, крім тих, хто має громадянство Російської Федерації;

2. Наступне голосування відбудеться онлайн у ДОДАТКУ "ДІЯ".

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Ці два повідомлення чітко окреслюють плани Зе та його "слуг" на наступні вибори!

Ми маємо 8-10 мільйонів додаткових голосів української діаспори + масове онлайн-голосування заробітчан і це ще +/- 5 мільйонів голосів. І звичайна загроза масових фальсифікацій при інтернет-голосуванні.

Раніше в уряді були шулери, а тепер там інтернет-шахраї, за якими треба стежити не вручну, а за допомогою моніторів.

Першоджерело: телеграм-канал автора.