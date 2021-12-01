Слідкуйте за руками. Що чекає на Україну, якщо владу оберуть "подвійні громадяни" в додатку "Дія"
Раніше в уряді були шулери, а тепер там інтернет-шахраї, за якими треба стежити не вручну, а моніторами.
І тепер, коли вщухли оплески "слуг", у яких купався "найбільший вождь" президент Зеленський протягом усього виступу в Раді, давайте проаналізуємо, які важливі послання, окрім голого популізму та погрози Ахметову, ми чули від нього сьогодні.
Насправді лише два з них справді вплинуть на майбутнє нашої України.
1. Зеленський ініціює запровадження подвійного громадянства для всіх українців, крім тих, хто має громадянство Російської Федерації;
2. Наступне голосування відбудеться онлайн у ДОДАТКУ "ДІЯ".Важливо
Ці два повідомлення чітко окреслюють плани Зе та його "слуг" на наступні вибори!
Ми маємо 8-10 мільйонів додаткових голосів української діаспори + масове онлайн-голосування заробітчан і це ще +/- 5 мільйонів голосів. І звичайна загроза масових фальсифікацій при інтернет-голосуванні.
Раніше в уряді були шулери, а тепер там інтернет-шахраї, за якими треба стежити не вручну, а за допомогою моніторів.
Першоджерело: телеграм-канал автора.