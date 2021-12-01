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Слідкуйте за руками. Що чекає на Україну, якщо владу оберуть "подвійні громадяни" в додатку "Дія"

Раніше в уряді були шулери, а тепер там інтернет-шахраї, за якими треба стежити не вручну, а моніторами.

Ігор Мосійчук
Ігор Мосійчук
Народний депутат України восьмого скликання
178
Електронне голосування в Україні
Раніше в уряді були шулери, а тепер там інтернет-шахраї, за якими треба стежити не вручну, а моніторами.

І тепер, коли вщухли оплески "слуг", у яких купався "найбільший вождь" президент Зеленський протягом усього виступу в Раді, давайте проаналізуємо, які важливі послання, окрім голого популізму та погрози Ахметову, ми чули від нього сьогодні.

Насправді лише два з них справді вплинуть на майбутнє нашої України.

1. Зеленський ініціює запровадження подвійного громадянства для всіх українців, крім тих, хто має громадянство Російської Федерації;

2. Наступне голосування відбудеться онлайн у ДОДАТКУ "ДІЯ".

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Електоральна революція. Як додаток "Дія" знову зробить Зеленського президентом
Електоральна революція. Як додаток "Дія" знову зробить Зеленського президентом

Ці два повідомлення чітко окреслюють плани Зе та його "слуг" на наступні вибори!

Ми маємо 8-10 мільйонів додаткових голосів української діаспори + масове онлайн-голосування заробітчан і це ще +/- 5 мільйонів голосів. І звичайна загроза масових фальсифікацій при інтернет-голосуванні.

Раніше в уряді були шулери, а тепер там інтернет-шахраї, за якими треба стежити не вручну, а за допомогою моніторів.

Першоджерело: телеграм-канал автора.