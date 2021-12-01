Следите за руками. Что ждет Украину, если власть изберут "двойные граждане" в приложении Дия

И теперь, когда утихли аплодисменты "слуг", в которых купался "величайший вождь" президент Зеленский на протяжении всего выступления в Раде, давайте проанализируем, какие важные послания, помимо голого популизма и угрозы Ахметову, мы слышали от него сегодня.

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На самом деле, только два из них действительно повлияют на будущее нашей Украины.

1. Зеленский инициирует введение двойного гражданства для всех украинцев, кроме тех, кто имеет гражданство Российской Федерации;

2. Следующее голосование состоится онлайн в ПРИЛОЖЕНИИ ДИЯ.

Важно

Электоральная революция. Как приложение "Дия" снова сделает Зеленского президентом

Эти два сообщения четко очерчивают планы Зе и его "слуг" на следующие выборы!

У нас есть 8-10 миллионов дополнительных голосов украинской диаспоры + массовое онлайн-голосование заробитчан и это еще +/- 5 миллионов голосов. Í обычная угроза массовых фальсификаций при интернет-голосовании…

Раньше в правительстве были шулеры, а теперь там интернет-мошенники, за которыми нужно следить не вручную, а с помощью мониторов …

Первоисточник: телеграм-канал автора.