Посади папередника. Где Порошенко нужнее Зеленскому – в тюрьме или на выборах?

ГБР уведомила Петра Порошенко о подозрении в уголовном производстве по так называемому "угольному делу Виктора Медведчука" по статье "Государственная измена"..

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В настоящее время Петр Алексеевич свалил от вручения этого подозрения за границу, прикрывшись встречей со Вселенским патриархом Варфоломеем.

Пока, что непонятно, когда и будут ли вообще выбирать меру пресечения Порошенко. Об этом должна сообщить Генпрокуратура, но, похоже, для Петра Алексеевича наступило время "Х".

Потому что если он не вернется на суд в Украину, то его объявят в розыск, а если прилетит, то вероятнее всего пойдет под круглосуточный домашний арест, как его бизнес-партнер Виктор Медведчук.

Куда ни кинь, везде клин!

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В реальную посадку Порошенко не верю от слова совсем!

Во первых, нынешняя правоохранительная и судебная системы импотентны и не способны наказать совершенно никого.

Во вторых, при Петре Алексеевиче впишутся его политики-партнеры на международном уровне (жму руку, обнимаю).

И вообще, у меня подозрение, что таким образом "зеленые" политтехнологи вытягивают Порошенко во второй тур выборов, где его с легкостью победит Зеленский.

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