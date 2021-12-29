Трудный год Зеленского. Почему оппозиции у главы государства стало больше

Нынешний год для Владимира Зеленского был непростым. Со всех сторон приходилось справляться с серьезными проблемами — от внутреннего раскола в команде и обострения отношений с Россией до конфликта с самым богатым человеком в стране, бизнесменом Ринатом Ахметовым.

Чтобы удержать электоральный рейтинг и команду, президенту приходилось действовать жестко, не всегда принимая популярные решения. Так в разговоре с Фокусом о деятельности Зеленского отзываются народные депутаты "Слуги народа". Помимо экономических проблем и российской военной угрозы, ситуация осложнялась продолжающейся пандемией коронавируса и мощными информатаками на главу государства.

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"Ни одному президенту не выпадало столько испытаний", — считает Алексей Устенко, нардеп из "Слуги народа". Зеленского он называет хорошим антикризисным менеджером.

В Офисе президента среди главных вызовов в уходящем году выделяют попытки РФ заблокировать переговоры по Донбассу, желание некоторых крупных бизнесменов сохранить свои привилегии, а также слабый темп вакцинации от коронавируса.

Этот год Владимир Зеленский начал решительно: поскольку правоохранительная система не позволяла выполнить одно из самых громких предвыборных обещаний — "весна придет — сажать будем", — нашлись обходные пути. Так, в феврале на украинскую политическую сцену громко вышел Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), начавший вводить санкции в обход судов. С того времени под его раздачу попали украинские медиа, журналисты, действующие и бывшие политики, экс-чиновники и генералы, бизнесмены, контрабандисты и воры в законе.

На первых порах план работал: после санкций против нардепов Тараса Козака и его бизнес-партнера и кума Путина Виктора Медведчука президентский рейтинг пошел вверх. Спустя время выяснилось, что механизм неидеален: при составлении санкционных списков допускали ошибки, которые могли быть связаны с коррупцией в правоохранительных органах, о чем говорил глава парламентской фракции СН Давид Арахамия. Санкции, редко подкреплявшиеся реальными уголовными делами, спровоцировали волну критики в адрес президента.

Самым трудным было терять людей из команды, которые, как оказалось, о команде вовсе не думали депутат СН Евгения Кравчук

СНБО был не единственным козырем в рукаве Зеленского. Второй, который активно продвигался весь год, — месседж о борьбе с олигархами. Это имиджевое обещание нужно было выполнить любой ценой, и "слугам" пришлось изрядно попотеть, чтобы собрать голоса под соответствующий закон, а несогласных — исключить из фракции, как это случилось с нардепом Людмилой Буймистер, проголосовавшей против.

Закон и другие связанные с ним законодательные инициативы спровоцировали конфликт Владимира Зеленского с одним из самых влиятельных украинцев — бизнесменом Ринатом Ахметовым. На 1 декабря президент даже анонсировал госпереворот, который, по его словам, готовило окружение Ахметова. Последний все отрицал, но ссора с энергетическим магнатом на фоне угольного дефицита в стране и на пороге зимы вызвала опасения по поводу возможных проблем во время отопительного сезона.

Опасное давление: "Разумная политика", "Северный поток" и минские соглашения

Новая политика главы государства не всем его союзникам пришлась по вкусу. Так, Верховная Рада отправила в отставку возглавлявшего парламент Дмитрия Разумкова, первый номер "Слуги народа" на внеочередных парламентских выборах 2019 года. После этого в Верховной Раде он создал межфракционное объединение "Разумная политика", к которому присоединились пара десятков "слуг", пошатнув позиции монобольшинства. Разумкова стали называть новой оппозицией.

Заметно возросло и внешнее давление на президента, речь идет об обострении на границе с Россией и трудных переговорах с лидерами стран Запада, когда Владимир Зеленский слышал слова поддержки, но на деле партнеры открещивались от украинских забот. Так, например, произошло с достройкой российского газопровода "Северный поток-2", за который Украина, по мнению энергетических экспертов, так и не получила внятных гарантий безопасности и соразмерной компенсации.

[ + – ] Президентское послание. Владимир Зеленский 1 декабря выступил в парламенте с ежегодным посланием к Верховной Раде Фото: УНИАН

Состоявшиеся в середине декабря встречи президента Украины с новым канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном после видеопереговоров Владимира Путина и Джо Байдена стали поводом предполагать, что под дипломатическими формулировками о поддержке Украины скрываются требования имплементации минских соглашений. Впрочем, Зеленский это отрицает. По его словам, никакого давления он не чувствует.

"Если будет, обязательно скажу, потому что с давлением очень опасно жить, давление нужно сбивать", — отшучивался президент, отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе.

Несмотря на трудности, это был год, после которого мы больше не сможем ссылаться на неопытность Владимира Зеленского. Так в разговоре с Фокусом рассуждает политический аналитик Петр Олещук. По его словам, президент адаптировался к реалиям, прошел экватор своей каденции, наступило время говорить о конкретных результатах.

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В свою очередь "слуги" уверяют, что сделано многое. Особо отмечают инфраструктурные проекты, кампанию по вакцинации против коронавируса, продолжение реформы местного самоуправления, запуск игрового бизнеса, земельную реформу, а также глобальную поддержку Запада на фоне концентрации войск у границ Украины.

"Каждый из этих и многих других элементов нашей работы был непростым. Каждый требовал серьезной концентрации команды и президента, — говорит Фокусу Евгения Кравчук, замглавы фракции СН в ВР. — Удалось ли сделать все, что запланировано? Нет, некоторые вещи перенеслись на следующий год. Самым трудным было терять людей из команды, которые, как оказалось, о команде вовсе не думали. Антиолигархический закон стал для команды испытанием, в результате которого мы потеряли первый номер нашего партийного списка".

Не 74%, но рейтинг Зеленского держится

В 2019 году Владимир Зеленский пришел на Банковую с ошеломительными 73% поддержки избирателей. К концу ­2022-го, когда позади половина президентского срока, он растерял более 50% рейтинга. По данным Киевского международного института социологии, если бы выборы президента состоялись в середине декабря, за Зеленского проголосовали бы 27,6% определившихся с выбором избирателей. Тем не менее, по словам экспертов, это неплохой результат.

"Петр Порошенко на экваторе своей каденции уже не мог считаться самым популярным политиком Украины. Владимир Зеленский таковым остается. Но это не только его заслуга, это заслуга его оппонентов с высокими антирейтингами", — продолжает Олещук, отмечая нестандартность действий нынешнего главы государства. Это помогает ему сохранять популярность.

[ + – ] Как менялся рейтинг доверия Владимира Зеленского Фото: Людмила Лысак (инфографика)

Президент выстроил жесткую вертикаль, которая, несмотря на критику в медиа, сыграла скорее в плюс, так как в Украине привыкли к персонифицированной власти, когда один человек отвечает за все победы и поражения. Де-факто Офису президента теперь подчиняются Верховная Рада, Кабинет министров, Генпрокуратура, СБУ.

И все же одна из главных проблем Зеленского — нестабильность монокоалиции, отсутствие единства команды, из-за чего под важные законы "слугам" не хватает собственных голосов и приходится обращаться за помощью к депутатской группе "Довіра", фракции "Батькивщина" и другим ситуативным союзникам. Однако значительной эту проблему политологи не считают.

"Я бы не называл происходящее внутри команды расколом. Группа Разумкова — это не первая потеря внутри команды. Уже уходили "молодые реформаторы": [экс-премьер-министр Алексей] Гончарук, [экс-секретарь СНБО Александр] Данилюк, [экс-генпрокурор Руслан] Рябошапка, а до этого — [экс-глава ОП] Андрей Богдан вместе со своими людьми. Критически ничего не изменилось", — рассуждает Олещук. Показательно, что за год рейтинг Зеленского практически остался прежним. В декабре 2020-го за него готовы были голосовать 27% избирателей (данные КМИС).

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Третий год пребывания президента на посту обычно решающий. Об этом в комментарии Фокусу говорит политолог Александр Кочетков. По его словам, если нынешняя зима пройдет тяжело и коммунальная система не справится, о чем на днях СБУ предупредила Кабмин, направив туда отчет о критически низких запасах угля на складах некоторых ТЭЦ и ТЭС, весной украинцы потребуют смены власти. Если все пройдет хорошо, запасов топлива хватит или помогут союзники (об импортных поставках угля неоднократно упоминал президент, уверяя, что недостатка не будет), тогда общество согласится, что власть справляется и весна будет спокойной.

Сам Зеленский, оценивая свою работу, ставит себе 7–8 баллов по 12-балльной шкале. Судя по его выступлению в парламенте 1 декабря, президент живет в стране сбывшихся грез, где, как ему кажется, многое изменилось к лучшему.