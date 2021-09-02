Зеленский против всех. Выиграет ли президент битву с оппозицией, олигархами и Западом

Фокус изучил, каких рисков стоит опасаться украинцам до конца года. В этой публикации рассмотрим, чего ожидать в политике. Сумеют ли президент и его окружение учесть риски своих политических решений, которые могут объединить против них оппозицию, олигархов и улицу?

Стартующий политический сезон обещает быть жарким. Для этого есть все причины. Верховной Раде после каникул предстоит взяться за ключевые законопроекты и рассмотреть проект бюджета, что наверняка будет сопровождаться скандалами и ссорами парламентариев. Владимир Зеленский продолжит укреплять президентскую вертикаль и даже решится на переформатирование Кабинета министров. Однако смогут ли президент и его окружение учесть риски своих политических решений, которые могут объединить оппозицию, олигархов и улицу против них? А ведь есть еще нерешенная ситуация по Донбассу.

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Список "на выход": когда ждать увольнения министров

Новый политический сезон обещает кадровые изменения, в первую очередь в правительстве. Главная интрига — состоится полная отставка Кабмина или будет точечная замена по отдельным министрам. Несмотря на то что по президентской квоте Зеленский может заменить только министров обороны и иностранных дел, все ключевые решения все равно принимаются в Офисе президента. Источники Фокуса сообщают, что уже сформирован шорт-лист из трех министров, которыми недовольны больше всего.

Первый кандидат на вылет — министр социальной политики Марина Лазебная. Против нее якобы настроена замруководителя Офиса президента Юлия Соколовская, ранее занимавшая это же министерское кресло. Источник Фокуса говорит, что конфликт может носить личный характер, и Соколовская докладывает президенту обо всей "неидеальности" работы министра. Также у Лазебной непростые отношения с Галиной Третьяковой, главой социального комитета ВР, политику которой поддерживает Зеленский. Президент публично просил, чтобы законопроекты, над которыми работает комитет Третьяковой, рассматривались быстрее.

В Офисе президента готовят кадровые перестановки в правитель­стве. Кандидаты на вылет — вице-премьер по вопросам стратегической промышленности, министры соцполитики, обороны

Второй кандидат — министр обороны Андрей Таран, у которого был затяжной конфликт с главнокомандующим Русланом Хомчаком, отправленным в отставку в конце июля. Увольнение Тарана финализирует масштабную кадровую перезагрузку руководства армии. Третьей возможной кандидатурой называют вице-премьера по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, которого в СМИ отправляют в отставку с весны текущего года. Также в кулуарах говорят, что в ОП недовольны работой министра юстиции Дениса Малюськи и министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

[ + – ] "Кадровые решения президент примет сразу после визита в США", — эксперт Фото: пресс-служба ОП

"Играет роль, с чем Зеленский вернется из США. Главная ротация будет сводиться к тому, чтобы поближе подобраться к премьер-министру Денису Шмыгалю. Возможно, американцы захотят видеть своего человека. Пока фамилий никаких не называют. Смена правительства случится либо до того, как начнется бюджетный процесс, либо уже после", — говорит Руслан Бизяев, политический аналитик.

Политолог Руслан Бортник полагает, что кадровые решения президент примет сразу после визита в США, по факту завершающего цикл международных встреч Зеленского, после которых будет понимание геополитической расстановки, интересов Запада и роли Украины. Под эти запросы будет корректироваться правительство.

"Бесконфликтная смена Кабмина возможна до конца октяб­ря. Отставка может быть и позже, но тогда это будет незапланированное действие. Думаю, произойдет смена 70–80% состава Кабмина, сохранят свои кресла люди, которые пришли совсем недавно, и у них еще не было времени показать результаты. Из "старых" лиц, к примеру, имеет доверие президента и его окружения министр цифровой трансформации Михаил Федоров", — говорит Бортник.

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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предполагает, что правительство может распрощаться с некоторыми министрами уже в течение ближайшей пленарной недели. Сам Разумков в отставку не собирается, несмотря на активные разговоры о недовольстве Зеленского самостоятельной политикой главы ВР. Политолог Вадим Карасев говорит Фокусу, что эта отставка неизбежна из-за охлаждения отношений между президентом и Разумковым и слабой поддержки спикера в "Слуге народа".

Значительных и серьезных пертурбаций в окружении президента опрошенные эксперты не видят. Руководитель ОП Андрей Ермак продолжит зачистку всех, получая монополию на власть и влияние на Зеленского. Источники, близкие к ОП, рассказывают, что визит Зеленского в США Ермак взял полностью на себя, максимально отдалив от процесса людей замруководителя ОП Кирилла Тимошенко, не пригласив министра инфраструктуры Александра Кубракова и заменив его на своего аграрного министра Романа Лещенко.

Формула Штайнмайера и реакция правых сил

Активное напоминание Запада, особенно в лице Германии, о том, что Украине необходимо имплементировать формулу Штайнмайера в свое законодательство, продолжится и осенью. Главная и опасная особенность формулы — проведение местных выборов в ОРДЛО до того, как контроль над границей перейдет Украине. Оппозиция, праворадикальные движения и военные называют это капитуляцией и сдачей национальных интересов.

Думаю, до конца октября произойдет смена ­70–80% Кабмина. Из "старых" лиц, кто останется, доверие прези­ден­та имеет министр цифровой транс­форма­ции Федоров политолог Руслан Бортник

Политический аналитик Руслан Бизяев считает, что правительство может согласиться с формулой Штайнмайера, и "пощечины" от улицы тогда не избежать.

"Скорее всего, формулу попытаются имплементировать. Для этого нужно добавить всего два предложения в существующий закон. Это все подошьют каким-то законом об оккупированных территориях, чтобы формула фактически не работала. Примерно такая же судьба будет и у закона об амнистии. Это может случиться уже в конце сентября. Проб­лема не в том, чтобы добавить формулу в законодательство, а выполнить ее. Реакция будет острая, поднимется весь правый фланг. Этого только и ждут ЕС, БЮТ, Нацкорпус, С14 и другие", — говорит Бизяев.

Подтвердили такую реакцию Фокусу в Нацкорпусе и Европейской солидарности. По их словам, в случае имплементации формулы реакция будет мгновенной и резкой. Военные аналитики отмечают, что последние дни, особенно накануне поездки Зеленского к американскому президенту Байдену, на Донбассе началось серьезное обострение — увеличение обстрелов, есть погибшие. Это может активизировать риторику Запада о необходимости выполнения формулы, обязательство по которой Украина подтвердила в 2019 году.

[ + – ] ФОРМУЛА ПРОТЕСТА. Оппозиция, политики правых взглядов и ветераны выступают против реализации формулы Штайнмайера, согласно которой контроль над границей Украина получит лишь после выборов в ОРДЛО Фото: Getty Images

Но Киев, похоже, занял твердую позицию: никаких упоминаний минских соглашений и формулы Штайнмайера во время встреч в США не будет. В то же время украинские дипломаты могут снова говорить о поддержке. К примеру, США могут включиться в переговоры по Донбассу, оказать Вооруженным силам Украины прямую военную помощь, а также предоставить стране статус основного союзника США вне НАТО.

Сможет ли власть сдержать острую реакцию противников имплементации формулы Штайнмайера, опрошенные Фокусом эксперты сказать не берутся. Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский отмечает, что есть более опасная сила, которая готова остановить имплементацию формулы — ветераны. "Мы видели на День независимости Марш защитников, марш ветеранов войны на Донбассе. Их семьи, волонтеры — вот над кем не имеет власти ОП и кто реально представляет им угрозу в случае имплементации", — резюмирует он.

Объединение против Зеленского: как будут действовать олигархи?

Главной неожиданностью политической осени может стать объединение оппозиции против Владимира Зеленского. До сих пор глава государства наступал на всех и все оборонялись, а новый политический сезон может преподнести такой расклад, когда все "обиженные" консолидируются против президента и его окружения.

"Может реализоваться формула "Все против одного" — это в первую очередь Порошенко и Кличко. Сейчас Кличко вообще выступает в роли волнореза, который принимает на себя волны наступления. Вопрос, кто сможет стать лидером сопротивления, если будет такое сопротивление", — говорит Карасев.

Руководитель ОП Андрей Ермак продолжает зачистку окружения президента, получая монополию на власть и влияние на Зеленского

Научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань не верит в сценарий того, что олигархи могут объединиться против Зеленского, так как реальной борьбы против них не ведется.

"Некоторые олигархи совсем неплохо себя чувствуют — Ахметов, Пинчук и даже Коломойский, с которым у Зеленского разногласия, но тем не менее их поддержка сохраняется. Не в интересах Зеленского ссориться с олигархами, которые могут реализовать сценарий перезагрузки парламента, лишив президента монобольшинства. Во-вторых, ни у кого не хватает политического веса, чтобы расшатать страну и назначить досрочные президентские выборы. Кому выгодна реальная политическая дестабилизация, так это Кремлю. По СНБО: плохо, что этот орган используют, в том числе как пиар. Что будет делать Офис президента, когда начнут появляться первые судебные решения по неправомерности введенных санкций? Репутационный удар будет серьезным", — отмечает Гарань.

Опрошенные политические аналитики в большинстве своем говорят, что главным и опасным ядром такого объединения могут выступить олигархи: есть политическое влияние и неограниченные финансовые ресурсы. Как стало известно Фокусу, в посольстве США в Киеве говорят о том, что одним из результатов визита Зеленского в США станет возобновление темы деолигархизации. В окружении президента понимают опасность реальной войны с олигархами, которая может не просто усилить политический кризис, а привести к расколу власти. Поэтому ничего не остается, кроме того, как договариваться. Сейчас обсуждается вариант договориться с четырьмя-пятью олигархами, которые будут сотрудничать с ОП, а остальных начнут дробить и ослаблять, перераспределяя их ресурсы.

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Когда устранят этот риск, по сути угроз для президентства Зеленского не останется. Мэры городов на прямой конфликт с главой государства из-за карантинных ограничений, как это было в прошлом году, уже не пойдут. А оппозиционные порывы отдельных политиков сдерживает боязнь попасть под санкции СНБО, участники которого, в большинстве своем, беспрекословно выполняют поставленные задачи ОП.