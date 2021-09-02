Зеленський проти всіх. Чи виграє президент битву з опозицією, олігархами і Заходом

Фокус вивчив, яких ризиків варто побоюватися українцям до кінця року. У цій публікації розглянемо, чого очікувати в політиці. Чи зуміють президент і його оточення врахувати ризики своїх політичних рішень, які можуть об'єднати проти них опозицію, олігархів і вулицю?

Політичний сезон, який стартує, обіцяє бути спекотним. Для цього є всі причини. Верховній Раді після канікул доведеться взятися за ключові законопроекти і розглянути проект бюджету, що, напевно, супроводжуватиметься скандалами і сварками парламентаріїв. Володимир Зеленський продовжить зміцнювати президентську вертикаль і навіть наважиться на переформатування Кабінету міністрів. Однак чи зможуть президент і його оточення врахувати ризики своїх політичних рішень, які можуть об'єднати опозицію, олігархів і вулицю проти них? Але ж є ще невирішена ситуація з Донбасом.

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Список "на вихід": коли чекати звільнення міністрів

Новий політичний сезон обіцяє кадрові зміни, в першу чергу в уряді. Головна інтрига — відбудеться повна відставка Кабміну чи буде точкова заміна окремих міністрів. Незважаючи на те, що за президентською квотою Зеленський може замінити тільки міністрів оборони та закордонних справ, усі ключові рішення все одно приймаються в Офісі президента. Джерела Фокуса повідомляють, що вже сформований шорт-лист із трьох міністрів, якими незадоволені найбільше.

Перша кандидатка на виліт — міністерка соціальної політики Марина Лазебна. Проти неї нібито налаштована заступниця керівника Офісу президента Юлія Соколовська, яка раніше обіймала це ж міністерське крісло. Джерело Фокуса каже, що конфлікт може носити особистий характер, і Соколовська доповідає президенту про всю "неідеальну" роботу міністерки. Також у Лазебної непрості стосунки з Галиною Третьяковою, главою соціального комітету ВР, політику якої підтримує Зеленський. Президент публічно просив, щоб законопроекти, над якими працює комітет Третьякової, розглядалися швидше.

В Офісі президента готують кадрові перестановки в уряді. Кандидати на виліт — віце-прем'єр з питань стратегічної промисловості, міністри соцполітики, оборони

Другий кандидат — міністр оборони Андрій Таран, у якого був затяжний конфлікт із головнокомандувачем Русланом Хомчаком, відправленим у відставку в кінці липня. Звільнення Тарана фіналізує масштабне кадрове перезавантаження керівництва армії. Третьою можливою кандидатурою називають віцепрем'єра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, якого у ЗМІ відправляють у відставку з весни поточного року. Також у кулуарах говорять, що в ОП незадоволені роботою міністра юстиції Дениса Малюськи та міністра культури й інформаційної політики Олександра Ткаченка.

[ + – ] "Кадрові рішення президент прийме відразу після візиту в США", — експерт Фото: прес-служба ОП

"Грає роль, з чим Зеленський повернеться з США. Головна ротація зводитиметься до того, щоб ближче підібратися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Можливо, американці захочуть бачити свою людину. Поки прізвищ ніяких не називають. Зміна уряду станеться або до того, як почнеться бюджетний процес, або вже після", — говорить Руслан Бізяєв, політичний аналітик.

Політолог Руслан Бортник вважає, що кадрові рішення президент прийме відразу після візиту в США, за фактом завершального циклу міжнародних зустрічей Зеленського, після яких буде розуміння геополітичної розстановки, інтересів Заходу і ролі України. Під ці запити коригуватимуть уряд.

"Безконфліктна зміна Кабміну можлива до кінця жовтня. Відставка може бути й пізніше, але тоді це буде незапланована дія. Думаю, відбудеться зміна 70-80% складу Кабміну, збережуть свої крісла люди, які прийшли зовсім недавно і у них ще не було часу показати результати. Зі "старих" осіб, наприклад, має довіру президента і його оточення міністр цифрової трансформації Михайло Федоров", — говорить Бортник.

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Вулиця Зеленського. Як зачистка Нацкорпусу пов'язана з візитом Меркель і формулою Штайнмаєра

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков передбачає, що уряд може розпрощатися з деякими міністрами вже протягом найближчого пленарного тижня. Сам Разумков у відставку не збирається, незважаючи на активні розмови про невдоволення Зеленського самостійною політикою глави ВР. Політолог Вадим Карасьов каже Фокусу, що ця відставка неминуча через охолодження стосунків між президентом і Разумковим і слабку підтримку спікера в "Слузі народу".

Значних і серйозних пертурбацій в оточенні президента опитані експерти не бачать. Керівник ОП Андрій Єрмак продовжить зачистку всіх, отримуючи монополію на владу і вплив на Зеленського. Джерела, близькі до ОП, розповідають, що візит Зеленського в США Єрмак взяв повністю на себе, максимально віддаливши від процесу людей заступника керівника ОП Кирила Тимошенка, не запросивши міністра інфраструктури Олександра Кубракова й замінивши його на свого аграрного міністра Романа Лещенка.

Формула Штайнмаєра і реакція правих сил

Активне нагадування Заходу, особлив Німеччини, про те, що Україні необхідно імплементувати формулу Штайнмаєра в своє законодавство, продовжиться і восени. Головна і небезпечна особливість формули — проведення місцевих виборів в ОРДЛО до того, як контроль над кордоном перейде Україні. Опозиція, праворадикальні рухи та військові називають це капітуляцією і здачею національних інтересів.

Думаю, до кінця жовтня відбудеться зміна 70-80% Кабміну. Зі "старих" осіб, хто залишиться, довіру президента має міністр цифрової трансформації Федоров політолог Руслан Бортник

Політичний аналітик Руслан Бізяєв вважає, що уряд може погодитися з формулою Штайнмаєра, і "ляпасів" від вулиці тоді не уникнути.

"Швидше за все, формулу спробують імплементувати. Для цього потрібно додати всього дві пропозиції в існуючий закон. Це все підшиють якимось законом про окуповані території, щоб формула фактично не працювала. Приблизно така ж доля буде і в закону про амністію. Це може статися вже в кінці вересня. Проблема не в тому, щоб додати формулу в законодавство, а виконати її. Реакція буде гостра, підніметься весь правий фланг. Цього тільки й чекають ЄС, БЮТ, "Нацкорпус", С14 та інші", — говорить Бізяєв.

Підтвердили таку реакцію Фокусу в "Нацкорпусі" і "Європейській солідарності". За їхніми словами, в разі імплементації формули реакція буде миттєвою і різкою. Військові аналітики відзначають, що останніми днями, особливо напередодні поїздки Зеленського до американського президента Байдена, на Донбасі розпочалося серйозне загострення — збільшення обстрілів, є загиблі. Це може активізувати риторику Заходу про необхідність виконання формули, зобов'язання щодо якої Україна підтвердила в 2019 році.

[ + – ] Формула протесту. Опозиція, політики правих поглядів і ветерани виступають проти реалізації формули Штайнмаєра, згідно з якою контроль над кордоном Україна отримає лише після виборів в ОРДЛО Фото: Getty Images

Але Київ, схоже, зайняв тверду позицію: ніяких згадок мінських угод і формули Штайнмаєра під час зустрічей у США не буде. У той же час українські дипломати можуть знову говорити про підтримку. Наприклад, США можуть включитися в переговори щодо Донбасу, надати Збройним силам України пряму військову допомогу, а також надати країні статус основного союзника США поза НАТО.

Чи зможе влада стримати гостру реакцію супротивників імплементації формули Штайнмаєра, опитані Фокусом експерти сказати не беруться. Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський зазначає, що є небезпечішна сила, яка готова зупинити імплементацію формули — ветерани. "Ми бачили на День незалежності Марш захисників, марш ветеранів війни на Донбасі. Їхні сім'ї, волонтери — ось над ким не має влади ОП і хто реально становить для неї загрозу в разі імплементації", — резюмує він.

Об'єднання проти Зеленського: як діятимуть олігархи?

Головною несподіванкою політичної осені може стати об'єднання опозиції проти Володимира Зеленського. До сих пір глава держави наступав на всіх і всі оборонялися, а новий політичний сезон може піднести такий розклад, коли всі "скривджені" консолідуються проти президента і його оточення.

"Може реалізуватися формула "Всі проти одного" — це в першу чергу Порошенко і Кличко. Зараз Кличко взагалі виступає в ролі хвилеріза, який приймає на себе хвилі наступу. Питання, хто зможе стати лідером опору, якщо буде таке опір", — говорить Карасьов .

Керівник ОП Андрій Єрмак продовжує зачистку оточення президента, отримуючи монополію на владу і вплив на Зеленського

Науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" Олексій Гарань не вірить у сценарій того, що олігархи можуть об'єднатися проти Зеленського, оскільки реальна боротьба проти них не ведеться.

"Деякі олігархи зовсім непогано почуваються — Ахметов, Пінчук і навіть Коломойський, з яким у Зеленського розбіжності, але тим не менше їхня підтримка зберігається. Не в інтересах Зеленського сваритися з олігархами, які можуть реалізувати сценарій перезавантаження парламенту, позбавивши президента монобільшості. По друге, ні в кого не вистачає політичної ваги, щоб розхитати країну і призначити дострокові президентські вибори. Кому вигідна реальна політична дестабілізація, так це Кремлю. Щодо РНБО: погано, що цей орган використовують, в тому числі як піар. Що робитиме Офіс президента, коли почнуть з'являтися перші судові рішення щодо неправомірності введених санкцій? Репутаційний удар буде серйозним", — зазначає Гарань.

Опитані політичні аналітики в більшості своїй говорять, що головним і небезпечним ядром такого об'єднання можуть виступити олігархи: є політичний вплив і необмежені фінансові ресурси. Як стало відомо Фокусу, в посольстві США в Києві говорять про те, що одним із результатів візиту Зеленського в США стане відновлення теми деолігархізації. В оточенні президента розуміють небезпеку реальної війни з олігархами, яка може не просто посилити політичну кризу, а призвести до розколу влади. Тому нічого не залишається, крім того, як домовлятися. Зараз обговорюється варіант домовитися з чотирма-п'ятьма олігархами, які співпрацюватимуть із ОП, а інших почнуть дробити і послаблювати, перерозподіляючи їхні ресурси.

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Коли усунуть цей ризик, по суті загроз для президентства Зеленського не залишиться. Мери міст на прямий конфлікт із главою держави через карантині обмеження, як це було минулого року, вже не підуть. А опозиційні пориви окремих політиків стримує боязнь потрапити під санкції РНБО, учасники якого, в більшості своїй, беззаперечно виконують поставлені завдання ОП.