Вулиця Зеленського. Як зачистка Нацкорпусу пов'язана з візитом Меркель і формулою Штайнмаєра

Найближчий місяць покаже, чи чекати ранніх протестів і чи зміг Офіс президента приборкати "вулицю".

У харківському осередку націоналістичної праворадикальної організації "Національний корпус" пройшли обшуки, після чого СБУ затримала сімох її членів, звинувативши в рекеті. А кількома днями раніше СБУ запобігла спробі розхитування суспільно-політичної ситуації на сході України, до яких були причетні нібито "тітушки" нардепа Іллі Киви.

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Фокус розбирався, з чим пов'язана така активність правоохоронних органів і чому справа не тільки в боязні майбутніх осінніх протестів і зачистки тих, хто може створювати проблеми влади.

Турбулентна осінь

Глибока осінь, початок зими — улюблена пора, яку вибирають для протестів українці або ті, хто режисує багато акцій. Осінь цього року не стане винятком, прогнозують експерти. Занадто багато важливих подій доведеться пережити країні в найближчі місяці. 22 серпня з візитом приїжджає до Києва канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Серед ключових тем — донбаське питання та енергетичний кейс.

Фокус уже докладно писав про можливу імплементацію "формули Штайнмаєра", на яку активно штовхає Україну керівництво Німеччини. Очевидно, що подібні заклики повторяться і під час нового візиту. Також стане важливим саміт Кримської платформи, візит Зеленського в США й обіцяний восени фільм про вагнерівців. У цьому ключі важливо те, як реагуватиме суспільство на дії влади, ухвалені під тиском Заходу.

Зеленському давно пропонували створити "ручну вулицю" за аналогом "Нацкорпусу" й інших націоналістичних радикальних рухів

Економічний фактор і навіть підвищення тарифів на послуги ЖКГ навряд чи стануть приводом для можливих протестів.

"Приводом для акцій можуть слугувати імплементація "формули Штайнмаєра", будь-які інші рішення, які стосуються Донбасу й територіальної цілісності країни. Хвилю варто шукати тільки під соусом патріотизму, зради, роботи правоохоронців, і ще подивимося, чим закінчиться справа Чауса. Певна річ, що є ті, хто хочуть качати вулицю, та ж опозиція, яка не проти дострокових виборів. Влада це розуміє, але, думаю, остання активність правоохоронців не стосується одного лише остраху можливих хвилювань", — говорить Андрій Вігірінський, політолог.

Вуличні протести з часів Майдану не обходяться без "Нацкорпусу" й інших націонал-радикальних формувань, методи яких найчастіше переходять межу закону. Після того, як 5 серпня СБУ в рамках спецоперації в Харківській області ліквідувала угруповання майже 50 осіб, яка оподатковувала "даниною" бізнесменів на Харківщині, з'ясувалося, що серед затриманих є кілька членів Харківського обласного відділення політпартії "Національний корпус". Лідер партії Андрій Білецький заявив, що так Зеленський зачищає патріотів, щоб пережити майбутню бурхливу осінь, враховуючи економічні ризики для країни і можливу імплементацію "формули Штайнмаєра".

Однак у розмові з Фокусом усі сторони сходяться на думці, що подібна активність правоохоронців в особі СБУ — не стільки страх хвилі протестів, скільки реалізація сценарію, який давно нашіптували президентові: посилення силової вертикалі та підпорядкування собі націоналістичних радикальних рухів.

Поділ спадщини Авакова

Джерела Фокуса розповідають, що в Офісі президента Зеленському давно пропонували створити "ручну вулицю" за аналогом "Нацкорпусу" й інших націоналістичних радикальних рухів. Тим більше що через приватні скандали навколо деяких їхніх учасників репутація формувань значно дискредитована в суспільстві й вони потребують перезавантаження.

У звіті Бюро з питань демократії, прав людини і праці Держдепартаменту США С14, "Нацдружини" і "Нацкорпус" були названі "групами ненависті"

Офіс президента хоче зробити із СБУ аналог особистої "таємної поліції" для глави держави. Тому зараз ми спостерігаємо активність Служби безпеки: контроль над справою Чауса, затримання "тітушок", викриття злочинного угруповання, до якого входили як чинні правоохоронці, так і члени "Нацкорпусу". Згідно з "планом", СБУ повинна забрати під себе кураторство "ручного цивільного сектору", раніше це зробити заважало МВС в особі Арсена Авакова. "Нацкорпус" та "Азов", якщо їх зможуть перепідпорядкувати, будуть реорганізовувати або проведуть ребрендинг.

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"Аваков пішов, і влада хоче показати, хто в домі господар. Генпрокурорка Ірина Венедіктова говорила, що розслідування щодо Харкова починалося ще в січні цього року. Накрили їх тільки зараз. За всіма активістами, колишніми військовими тощо стежать спецслужби, і на багатьох є папки зі справами. Звичайно, не всі вони злочинці, але достатньо засвітити одного, і почнеться дискредитація всієї партії або організації", — пояснює Ігор Петренко, експерт МЦПД.

Підтверджує цю думку Олег Жданов, військовий експерт. За його словами, найчастіше активісти мають свої скелети в шафі, про які влада знає та активно використовує в потрібний момент.

"На сьогодні це наслідки відставки Авакова. Щоб взяти ситуацію під свій контроль, дістали компромат і намагаються їх переманити на свою сторону, щоб у майбутньому особисто все контролювати. Ця практика ще з часів Стародавнього Риму, коли є певний компромат на лідерів громадської думки або політичних опонентів. У потрібний момент ця папка дістається і використовується", — говорить він.

"Ринок" активістів

Ключовий пул сучасних активістів сформувався після Майдану 2014 року. Коли Арсен Аваков очолив МВС, то доклав чимало зусиль для формування добровольчих батальйонів міліції та Національної гвардії, які в умовах фактичного розвалу української армії зіграли важливу роль у захисті країни в перші місяці бойових дій на Донбасі. Батальйоном МВС "Азов" тоді командував Андрій Білецький, саме тому всі ці роки їх активно пов'язували між собою.

Головна інтрига — чи домовляться між собою влада і керівництво "Нацкорпусу", як й інші патріотично-радикальні формування

Восени 2014-го Білецького обрали депутатом Верховної Ради від партії "Народний фронт", після чого він став лідером партії "Національний корпус", до складу якої увійшли і багато ветеранів "Азова". Активісти "Нацкорпусу" і пов'язаної з ним ультраправої організації "Національні дружини" за останні роки не раз проводили в Києві марші та різні акції протесту. І, як правило, поліцейські не заважали їм і нікого не затримували. Опоненти Авакова стверджують, що "Нацкорпус" і "Нацдружини" — "кишенькові формування" колишнього міністра. Однак частина експертів називає такі твердження очевидним перебільшенням.

Зі свого боку, сам Аваков звинувачував праворадикальне громадське об'єднання С14 у підпорядкуванні СБУ.

"Ми несподівано для себе зафіксували співробітництво Служби безпеки й ультраправих радикалів із С14. Прикриваючись правильними гаслами з вимогами розслідувати справу Гандзюк і в певній зв'язці з працівниками СБУ, С14 реалізовувала дуже непорядні справи. Ми фіксували автомобілі співробітників СБУ, які доставляли наочну агітацію для цих "патріотів, які протестують". Я не заперечую, втім, що це була приватна ініціатива окремих співробітників СБУ", — розповідав ексглава МВС.

Також Аваков стверджував, що монополія на застосування сили є тільки у державної Національної гвардії, Національної поліції, ЗСУ. Всі інші парамілітарні утворення, які намагаються себе позиціонувати на вулицях міст, незаконні.

[ + – ] Без Авакова. Експерти вважають, що після відставки глави МВС Андрій Білецький стане більш уразливим Фото: УНІАН

"Як влаштований цей ринок? У них завжди є спонсори, просто вони ніде не фігурують і їх вирахувати досить складно. Це спонсори не тільки з боку влади, а й з боку бізнесу. Їх залучають під різні завдання, у них є бойовий досвід, вони організовані, вони системні. Знають, як у якій ситуації поводитися", — розповідає Жданов.

Те, що в правовій державі можуть бути активісти, волонтери, в яких є не тільки бойовий досвід, а й зброя, і вони можуть її задіяти на хвилі протестів, не раз привертало негативну увагу Заходу.

Наприклад, кілька років тому в звіті Бюро з питань демократії, прав людини і праці Держдепартаменту США С14, Нацдружини і "Нацкорпус" були названі "групами ненависті".

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"Надходили повідомлення про те, що члени націоналістичних груп ненависті, таких як С14 і "Національний корпус", іноді робили довільні затримання з очевидної згоди правоохоронних органів", — говорилося в звіті. Держдеп нагадав, як представники С14 "незаконно затримали в Київській області чоловіка, якого підозрювали в тому, що він є членом збройного угруповання "ЛНР", після допиту, коли він лежав обличчям вниз у наручниках, С14 передали його СБУ.

У "Нацкорпусі", "Азові" й С14 кажуть, що фінансування відбувається за рахунок членських внесків і жодна політична сила не є для них авторитетом. Однак були випадки, коли вони отримували гранти від влади. Наприклад, грант для С14 у розмірі 440 тис. грн від Міністерства молоді та спорту за проведення молодіжного літнього табору. Тоді міністерство пояснило це тим, що воно надало кошти тільки для конкретних проєктних заходів, що не були насильницькими.

Непрогнозована ситуація

Головна інтрига — чи домовляться між собою влада і керівництво "Нацкорпусу", як й інші патріотично-радикальні формування. Від цього залежатиме, як будуть розгортатися події вже з кінця цього місяця.

"Їм буде запропонований варіант: або верхівку керівництва пересаджають, або вони переходять під прапори Банкової. На переговорах усіх ставлять перед вибором. Зараз важко прогнозувати, чим все закінчиться: 50 на 50%. Справа не у виборі Зеленського, він зараз фактично сидить в теплій ванні. Андрій Єрмак — той, хто намагається створити жорстку вертикаль. Вони фактично повторюють дії Януковича перед Майданом, тоді він підминав під себе всі інститути, починаючи від скасування Конституційної реформи. Але зазвичай такі дії призводять до негативного консенсусу серед олігархів. Насамперед це може бути спрямоване проти них. Подивитися навіть на Ахметова, як його затиснули з усіх боків. І за умов мільярдних статків, думаєте, він пошкодує кілька мільйонів для організації вуличних протестів? А до них ще додайте соціальну хвилю гніву, яка назріває, наприклад, довкола військових виплат від Кабміну. Якщо не домовляться всі групи — влада, олігархи, активісти-волонтери, — ми можемо отримати третій Майдан", — говорить Жданов.

Експерти запевняють, що головне завдання оточення президента — взяти під контроль вулицю і всіх, хто нею керує. Навіть не створюючи великих проблем для влади, "Нацкорпус" та інші активісти здатні підкидати дров у протестні настрої громадян, чого так не хочеться владі.

Наприклад, наприкінці минулого року під Верховною Радою проходила масштабна акція протесту ФОП. Підприємці вимагали скасувати "карантин вихідного дня" для малого бізнесу й ухвалити законопроєкти на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Активісти "Нацкорпусу" тоді підтримали протест. З огляду на нову хвилю коронавірусу, посилення карантинних обмежень та соціальні проблеми громадян, не виключено, що "Нацкорпус" підігріватиме ці настрої.

"Якщо не домовляться, я не вірю, що "Нацкорпус" піде на незаконні дії, наприклад захоплення адмінбудівель тощо. Це буде якраз приводом залучити їх до відповідальності та сформувати суспільний запит на порядок. Будуть протестувати, вимагати справедливості, звинувачувати владу в політизованості рішень, але кровопролиття навряд чи хоче хоч одна сторона", — говорить Вігірінський.

За словами опитаних експертів, показовими будуть три майбутні події: візит Ангели Меркель, саміт Кримської платформи і парад на День незалежності. Тоді за діями громадських активістів стане зрозуміло, чи досягла влада бажаних переговорів і хто тепер господар вулиці.