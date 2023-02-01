Аваков, Коломойський, Столар та інші: у кого і чому силовики провели обшуки 1 лютого

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що обшуки та вручення підозр 1 лютого відбулися в межах раніше анонсованих ним "весняних посадок". Силовики, крім іншого, затримали високопосадовця з Міноборони Богдана Хмельницького.

Related video

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що повідомлятиме громадськість про перебіг раніше анонсованих ним "весняних посадок". Про це повідомляється в Telegram-каналі політика.

За словами представника президентської фракції, 1 лютого:

провели обшуки в податковій, в ексглави МВС Арсена Авакова та нардепа Вадима Столара;

провели обшуки в бізнесмена Ігоря Коломойського у справі про "Укрнафту";

вручили повідомлення про підозру високопосадовцям Міноборони;

проводиться ціла серія слідчих дій, подробиці яких не розголошуються;

буде звільнено все керівництво митної служби.

"Країна під час війни змінюватиметься. Якщо хтось не готовий до змін, країна сама прийде і допоможе їм змінитися", — заявив Арахамія.

Обшуки в Авакова

СБУ та ДБР прийшли з обшуком до колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Причиною, як розповів сам ексчиновник, слугував розгляд у справі про закупівлю гелікоптерів Airbus французького провадження.

"Закінчили обшук щодо аварії вертольота. Дивилися контракти Airbus 6-річної давності. Звичайно, нічого", — пояснив Аваков журналістам, зазначивши, що контракти затверджували уряд і парламент.

У травні 2018 року представники України та Франції підписали в Парижі угоду на 552 млн євро, яка передбачала постачання 55 вертольотів.

На одному із закуплених у Франції гелікоптерів — Super Puma (Airbus Helicopters H225) — розбився у Броварах глава МВС Денис Монастирський та інші представники керівництва відомства.

Аваков назвав обшуки, що проводилися, відпрацюванням однієї з версії трагедії в Броварах і повідомив, що представники слідства були коректні, але разом із тим доцільність обшуку після шести років після укладення контракту, на його думку, "виглядає трохи тупувато".

Він уточнив, що контракт проходив аудит французького уряду та казначейства.

"Ці вертольоти врятували і ще врятують тисячі життів. Я гордий, що брав участь у цьому проєкті", — додав колишній керівник МВС.

Обшук у Коломойського: присвоєння 40 млрд гривень

[ + – ] Бізнесмен Ігор Коломойський

СБУ та Бюро економічної безпеки обшукали будинок бізнесмена Ігоря Коломойського у Дніпрі в межах розслідування порушень, пов'язаних із діяльністю компаній "Укртатнафта" та "Укрнафта".

Проводиться розгляд про розтрату нафтопродуктів та ухилення від сплати значних сум митних зборів.

Представники СБУ викрили масштабні схеми присвоєння 40 млрд гривень керівними ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта", повідомляла пресслужба відомства.

Наголошується, що протиправні механізми поєднувалися з ухиленням від сплати податків та легалізацією коштів, незаконно отриманих менеджментом найбільшою нафтовидобувною компанією та нафтопереробною компанією України.

У межах кримінальних проваджень проводиться розгляд за 10 пунктами звинувачень у злочинній діяльності: постачання великих партій нафтопродуктів афілійованим компаніям, ухилення від сплати податків, а також дії, спрямовані на зниження вартості активів компаній.

СБУ спільно з Бюро економічної безпеки провели низку обшуків за місцем проживання власників і топменеджменту компаній, а також за адресами можливого зберігання нафтопродуктів.

Оголошено підозри у кримінальних правопорушеннях.

Представники бізнесмена не коментували подію.

Обшуки в Столара

Правоохоронці провели обшук у будинку позафракційного нардепа Вадима Столара, який у березні 2022 року вийшов із фракції ОПЗЖ, повідомив нардеп Олексій Гончаренко. За даними парламентаря, слідство проводиться у зв'язку з підозрою у "фінансуванні тероризму".

[ + – ] Вадим Столар Фото: zn.ua

Обшуки у в. о. ДПС Києва Оксани Датій

ДБР провело обшук у виконувачки обов'язків керівника податкової служби Києва Оксани Датій. За інформацією "Української правди", під час слідчих дій знайшли "список бажань", складених до Нового року у 2018 та 2021 рр., у яких згадується про те, що Датій хоче "заробити мільйон доларів", "соболину шубу, годинник Breguet і з'їздити в Лондон".

У 2018 році межею мрій Датій було:

просування кар'єрними сходами (заступник начальника податкової адміністрації Києва);

соболина шуба;

поїздка в Лондон;

та годинник Breguet на день народження.

У 2021 році чиновниця хотіла виконання таких бажань:

я буду заступником начальника податкової адміністрації Києва;

з коханим чоловіком з'їжджу до Лондона та на Мальдіви;

зароблять 1 млн доларів.

Новорічні бажання справдилися: у 2021 році Датій обійняла посаду заступника начальника відділу аналізу податкової інформації управління спецаудиту ДУ ДПС Києва, а через рік стала виконувачкою обов'язків керівника столичної ДПС.

За деякими даними, проводиться розслідування зловживань службовим становищем держслужбовців податкової інспекції, через які "в тіні" опинилося понад 30 млрд гривень коштів платників податків.

Підозри чиновникам Міноборони

[ + – ] Справа про закупівлю неякісних бронежилетів [ + – ] Справа про закупівлю неякісних бронежилетів [ + – ] Справа про закупівлю неякісних бронежилетів

Колишньому керівнику департаменту Міноборони повідомили про підозру через розслідування закупівлі неякісних бронежилетів на суму, що перевищує 100 млн гривень. ЗМІ повідомляли, що йдеться про Богдана Хмельницького, якого нещодавно звільнили на тлі розслідувань журналістів про закупівлю продуктів для ЗСУ за завищеними цінами.

За інформацією пресслужби Офісу Генерального прокурора, після кількох незалежних експертиз з'ясувалося, що закуплена амуніція не відповідає вимогам IV класу бронежилетів, тобто не забезпечує належного захисту військовослужбовців. Обговорюється запобіжний захід підозрюваному.

Підозра ексглаві Міненергетики Насалику

1 лютого ЗМІ писали, що співробітники ДБР повідомили про підозру колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику, який обіймав цю посаду з 2016 по 2019 рік. За інформацією журналістів, чиновника підозрюють у підписанні збиткових для держави угод на користь компаній, пов'язаних із бізнесменом Дмитром Фірташем.

Зазначимо, що на момент публікації матеріалу пресслужба ДБР офіційно не коментувала інформацію про оголошення підозри Ігоря Насалика, як і сам ексміністр.

Нагадаємо, 31 січня ВАКС засудив на 9 років екстопслідчого Генпрокуратури, який переписав машину Audi на свою бабусю. Він визнаний винним у привласненні та продажу майна, яке було вилучено під час обшуків підпільних казино.

Раніше, 11 січня, Фокус розбирався в тому, чи може податкова отримати дані про "тіньову" зарплату на картку. В Україні активізувалася детінізація. Згідно із законом, співробітники податкової не мають права за власною ініціативою перевіряти надходження на особисті рахунки громадян, а також перевіряти сплату податків фізособами. Водночас, це можна зробити після судового дозволу.