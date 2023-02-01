"Трохи тупувато": ексміністр МВС Аваков розповів, як у нього проводили обшуки

На думку Арсена Авакова, проводити слідчі дії через 6 років після закупівлі вертольотів Airbus недоцільно. Колишній глава міністерства додав, що слідчі поводилися коректно і не знайшли нічого, що відповідає їхнім інтересам.

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Колишній міністр внутрішніх справ Арсеній Аваков розповів про те, що в нього вдома проводилися обшуки, пов'язані із закупівлею МВС французьких вертольотів Super Puma (Airbus Helicopters H225). Про це в середу, 1 лютого, Аваков написав у своєму телеграм-каналі.

За словами колишнього міністра, слідчі поводилися коректно. При цьому він висловив думку, що обшуки були недоцільні.

"Слідчі органи справді провели у мене обшук — у межах відпрацювання однієї з робочих версій причин трагедії у Броварах. Доцільність проведення такої слідчої дії виглядає трохи тупувато, через шість років після укладання контракту. Звичайно, нічого відповідного інтересам слідства знайдено не було", — написав він.

Як повідомив Аваков, українсько-французький контракт на постачання МВС Україні вертольотів Airbus було укладено в межах міжурядової угоди у 2018 році. Він був ратифікований Верховною Радою України та пройшов аудит уряду та державного казначейства Франції.

"Ці вертольоти врятували і ще врятують тисячі життів. Я гордий, що брав участь у цьому проєкті", — резюмував Аваков.

Обшуки в колишнього глави МВС Арсена Авакова

Нагадаємо, 1 лютого співробітники Служби безпеки України та Держбюро розслідувань провели обшуки в ексглави МВС Арсена Авакова.

За повідомленням колишнього міністра, силовики вивчали контракти про постачання вертольотів Airbus, які відправлялися Францією з 2018 року. Джерела "Бабеля" у спілкуванні із журналістами заявили, що обшуки проводилися не тільки в Авакова, а й інших чиновників, які брали участь у закупівлі техніки.

Авіакатастрофа в Броварах

Вранці 18 січня сталася авіакатастрофа у Броварах, унаслідок якої вертоліт упав у житловій забудові між багатоквартирним будинком і дитсадком. На борту вертольота знаходилося керівництво МВС, усі вони загинули, враховуючи голову відомства Дениса Монастирського, його заступника Євгена Єніна та держсекретаря міністерства Юрія Лубковича.

Того ж дня радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що авіакатастрофа в Броварах могла статися з вини пілота через диверсію або несправність самого вертольота Airbus.

Унаслідок авіакатастрофи в Броварах, за офіційними даними, загинули 14 осіб, зокрема 1 дитина.

Обшуки в Україні 1 лютого

Нагадаємо, 1 лютого силовики та правоохоронці провели низку обшуків у топчиновників і бізнесменів. Зокрема, СБУ та БЕБ нагрянули додому до бізнесмена Ігоря Коломойського. Слідчі дії проводили у справі про грошові махінації у компаніях "Укрнафта" та "Укртатнафта".

Також повідомлялося, що СБУ проводило обшуки в нардепа Вадима Столара. Політика підозрюють у фінансуванні тероризму.

Також нагадаємо, співробітники СБУ викрили колишнього начальника Департаменту державних закупівель і матеріальних ресурсів Міноборони України Богдана Хмельницького в розтраті 100 млн грн державних коштів.

1 лютого також повідомлялося, що співробітники Державного бюро розслідувань оголосили про підозру колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику. За даними "Української правди", його підозрюють у заподіянні збитків державі у розмірі 1,5 млрд гривень.

Водночас, керівник фракції "Слуга народу" Давіл Арахамія повідомив, що весь керівний склад Державної митної служби України буде звільнений 1 лютого.