Збитки на 1,5 млрд гривень: ексглаві Міненергетики Насалику оголосили про підозру, — ЗМІ

Ексміністра, за інформацією журналістів, підозрюють у підписанні збиткових для держави угод на користь компаній, пов'язаних з олігархом Дмитром Фірташем.

Related video

У середу 1 лютого співробітники Державного бюро розслідувань оголосили про підозру колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику. Про це пише видання "Українська правда" із посиланням на свої обізнані джерела.

За даними журналістів, Ігореві Насалику оголосили про підозру у справі про заподіяння шкоди державі у розмірі 1,5 млрд гривень.

Як стверджує видання, ексглаву Міненергетики звинувачують у підписанні збиткових для держбюджету угод на користь компаній, пов'язаних з олігархом Дмитром Фірташем. Інших подробиць журналісти не озвучують.

Інформацію про оголошення підозри ексголові Міненергетики Ігорю Насалику також оприлюднив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Підозра у підписанні збиткових угод із Дмитром Фірташем. Сума порушень понад мільярд гривень", — додав Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Видання "Бабель" уточнює, що йдеться про підписання збиткових угод щодо розмитнення газу до Польщі компаній, пов'язаних з олігархом Дмитром Фірташем.

На момент публікації матеріалу пресслужба Держбюро розслідувань офіційно не коментувала інформацію про оголошення підозри Ігорю Насалику.

[ + – ] Ексглаві Міненергетики Ігорю Насалику оголосили про підозру

Ігор Насалик — народний депутат України III, IV та VIII скликань. Голова Міністерства енергетики та вугільної промисловості з 2016 по 2019 рік. У липні 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру Ігорю Насалику у недостовірному декларуванні доходів за 2015-2018 роки. За даними слідства, екстопчиновник у 2014 році отримав $1,2 млн від фізичної особи і не вніс цю інформацію до електронної декларації.

Через два місяці досудове розслідування завершили, а обвинувальний акт щодо Ігоря Насалика направили до суду для розгляду. Ексміністру енергетики загрожував штраф у розмірі майже 3 млн гривень, громадські роботи на строк до 200 годин або позбавлення волі на 2 роки із забороною займати певні посади.

Восени 2020 року Вищий антикорупційний суд закрив справу, в якій фігурував ексглава Міненергетики Ігор Насалик, оскільки Конституційний суд раніше декриміналізував статтю про недостовірне декларування.