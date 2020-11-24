Суд закрыл дело по обвинению бывшего министра энергетики Насалика в недостоверном декларировании

Дело по новому факту следствия – невнесение в декларацию активов на 29,6 млн грн – открываться также не будет.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) закрыл дело об обвинении в недостоверном декларировании бывшего министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика. Как сообщил Центр противодействия коррупции, произошло это из-за того, что Конституционный суд (КС) отменил уголовную ответственность за это нарушение.

В закрытом деле речь шла о том, что Насалик, по версии следствия, не указывал в декларации финансовое обязательство в 1,2 млн долларов на протяжении 2015–2018 годов.

Следствие было завершено в августе 2019 года. Дело до закрытия рассматривалось судом почти год. За это время в декларации Насалика за 2019 год выявили недостоверные сведения на сумму 29,6 млн грн. Дело по данному факту, из-за того же решения КС, открываться не будет

Первым делом, которое ВАКС закрыл после решения КС, было дело экс-главы Запорожской ОГА Константина Брыля, который обвинялся в декларировании недостоверной информации.

Всего в производстве суда находились 17 уголовных дел по ст. 366-1 УК ("Декларирование недостоверной информации"), причем, по 13-ти делам указанная статья является единственной инкриминируемой.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции", отменил уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации, а также лишил Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) ряда проверочных полномочий.