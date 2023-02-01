Ущерб на 1,5 млрд гривен: экс-главе Минэнергетики Насалику объявили о подозрении, — СМИ

Экс-министра, по информации журналистов, подозревают в подписании убыточных для государства сделок в пользу компаний, связанных с олигархом Дмитрием Фирташем.

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В среду 1 февраля сотрудники Государственного бюро расследований объявили о подозрении бывшему министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику. Об этом пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на свои осведомленные источники.

По данным журналистов, Игорю Насалику объявили о подозрении по делу о причинении ущерба государству в размере 1,5 млрд гривен.

Как утверждает издание, экс-главу Минэнергетики обвиняют в подписании убыточных для госбюджета сделок в пользу компаний, которые связаны с олигархом Дмитрием Фирташем. Других подробностей журналисты не озвучивают.

Информацию об объявлении подозрения экс-главе Минэнергетики Игорю Насалику также обнародовал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Подозрение в подписании убыточных соглашений с Дмитрием Фирташем. Сумма нарушений больше миллиарда гривен", — добавил Гончаренко в своем Telegram-канале.

Издание "Бабель" уточняет, что речь идет о подписании убыточных соглашений по растаможке газа в польшу компаний, связанных с олигархом Дмитрием Фирташем.

На момент публикации материала пресс-служба Госбюро расследований официально не комментировала информацию об объявлении подозрения Игорю Насалику.

[ + – ] Экс-главе Минэнергетики Игорю Насалику объявили о подозрении

Игорь Насалик — народный депутат Украины III, IV и VIII созывов. Глава Министерства энергетики и угольной промышленности с 2016 по 2019 год. В июле 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении Игорю Насалику в недостоверном декларировании доходов за 2015-2018 года. По данным следствия, экс-топ-чиновник в 2014 году получил $1,2 млн от физического лица и не внес эту информацию в электронную декларацию.

Через два месяца досудебное расследование было завершено, а обвинительный акт в отношении Игоря Насалика направили в суд для рассмотрения. Экс-министру энергетики грозил штраф в размере почти 3 млн гривен, общественные работы на срок до 200 часов или лишение свободы на 2 года с запретом занимать определенные.

Осенью 2020 года Высший антикоррупционный суд закрыл дело, в котором фигурировал экс-глава Минэнергетики Игорь Насалик, поскольку Конституционный суд ранее декриминализировал статью о недостоверном декларировании.