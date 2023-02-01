"Весняні посадки": все керівництво української митниці буде звільнено, — Арахамія

За інформацією народних депутатів, після звільнення керівника Митної служби України В'ячеслава Демченка його посаду обійме заступник нинішнього голови Сергій Звягінцев.

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Увесь керівний склад Державної митної служби України буде звільнено сьогодні, 1 лютого. Така заява міститься в одному з пунктів "весняних посадок" керівника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

"Звільнення всього керівного складу Митниці", — написав нардеп у своєму Telegram.

Також про плани звільнення керівництва митниці повідомили ще два депутати українського парламенту — Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

Водночас Железняк 31 січня написав, що на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради п'ять годин обговорювали питання так званого "чорного зерна".

"Приблизно 7 годин безперервно проводили засідання ТСК. 5 із них — щодо "чорного зерна", як Митниця допомагає його вивезенню. Коротко — все зрозуміло й усе погано", — написав нардеп.

Пізніше з'явилося повідомлення, що виконувачем обов'язків керівника митниці поки що буде Сергій Звягінцев, який обіймає посаду заступника голови Державної митної служби України.

Нагадаємо, 1 лютого співробітники правоохоронних органів нагрянули з обшуками до нардепа та бізнесмена Вадима Столара. За інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, слідчі дії проводяться за підозрою у фінансуванні тероризму.

Обшуки також проводили в будинку українського бізнесмена Ігоря Коломойського. За неофіційними даними, 1 лютого силовики прийшли з обшуками в межах провадження про грошові махінації в компаніях "Укрнафта" й "Укртатнафта".