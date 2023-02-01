"Весенние посадки": все руководство украинской таможни будет уволено, — Арахамия

По информации народных депутатов, после увольнения руководителя Таможенной службы Украины Вячеслава Демченко его должность займет заместитель нынешнего главы Сергей Звягинцев.

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Весь руководящий состав Государственной таможенной службы Украины будет уволен сегодня, 1 февраля. Такое заявление содержится в одном из пунктов "весенних посадок" руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

"Увольнение всего руководящего состава Таможни", — написал нардеп в своем Telegram.

Также о планах увольнения руководства таможни сообщили еще два депутата украинского парламента — Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.

При этом Железняк 31 января написал, что на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады пять часов обсуждался вопрос так называемого "черного зерна".

"Приблизительно 7 часов непрерывно проводили заседание ВСК. 5-ть из них по "черному зерну", как Таможня помогает его вывозу. Кратко – все понятно и все плохо", — написал нардеп.

Позже появилось сообщение, что исполняющим обязанности руководителя таможни пока будет Сергей Звягинцев, который занимает должность заместителя главы Государственной таможенной службы Украины.

Напомним, 1 февраля сотрудники правоохранительных органов нагрянули с обысками к нардепу и бизнесмену Вадиму Столару. По информации народного депутата Алексея Гончаренко, следственные действия проводятся по подозрению в финансировании терроризма.

Обыски также проводились в доме украинского бизнесмена Игоря Коломойского. По неофициальным данным, 1февраля силовики пришли с обысками в рамках производства о денежных махинациях в компаниях "Укрнафта" и "Укртатнафта".