СБУ и БЭБ проводят обыски в доме Коломойского, — СМИ (фото)
Следственные действия, по неофициальной информации, проводятся в рамках производства о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей.
Украинские правоохранители проводят обыски в доме украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщает издание "Вести", ссылаясь на свои осведомленные источники.
По данным журналистов, следственные действия в доме бизнесмена Игоря Коломойского проводят сотрудники Службы безопасности и Бюро экономической безопасности.
По неофициальным данным, силовики пришли с обысками в рамках производства о денежных махинациях в компаниях "Укрнафта" и "Укртатнафта". Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей.
Информацию о проведении следственных действий в доме Игоря Коломойского также подтверждают издания "Украинская правда" и "Левый берег". Детали обысков у предпринимателя журналисты пообещали обнародовать в ближайшее время.
На момент публикации материала пресс-службы СБУ и БЭБ официально не комментировали информацию о проведении обысков в доме бизнесмена Игоря Коломойского.
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