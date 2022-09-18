Детективы НАБУ провели обыски у Игоря Коломойского в Буковеле, — СМИ (фото)

Следственные действия, по данным журналистов, связаны с делом о незаконном завладении имущества "Укрнафты" на сумму более 13 млрд гривен.

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Детективы Национального антикоррупционного бюро пришли с обысками к бизнесмену Игорю Коломойскому. Об этом пишет издание "Зеркало недели", ссылаясь на свои осведомленные источники и свидетелй событий.

По данным журналистов, детективы НАБУ провели обыски у бизнесмена Игоря Коломойского по делу о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта" почти на 13 миллиардов гривен.

В ходе следственных действий, как утверждают инсайдеры, правоохранители изъяли документы, электронный гаджет, а также скачали его содержимое. Свидетели в общении с журналистами рассказали, что детективы НАБУ пришли к Игорю Коломойскому в 5:00 по месту его временного проживания на курорте Буковель.

Издание также отмечает, что бизнесмен по этому делу пока не проходит как обвиняемый и ему подозрение не объявлялось.

Журналисты "Украинской правды" связались с Игорем Коломойским для подтверждения информации о проведении обысков по месту его проживания. На уточняющий вопрос о следственных действиях детективов НАБУ в Буковеле, бизнесмен ответил: "Не слышал". Инсайдеры издания УП подтверждают, что еще неделю назал Игорь Коломойский находился на территории горнолыжного курорта в Карпатах.

На момент публикации материала пресс-служба НАБУ официально не сообщала о проведении следственных действий у украинского бизнесмена.

[ + – ] Детективы НАБУ провели обыски у Игоря Коломойского по делу "Укрнафты" [ + – ] Детективы НАБУ провели обыски у Игоря Коломойского по делу "Укрнафты"

"Укрнафта" — крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины, функционирующая в качестве единого производственно-хозяйственного комплекса. 50%+1 акция компании принадлежит НАК "Нафтогаз Украины". В 2015 году украинские СМИ сообщали, что 42% акций "Укрнафты" принадлежат компаниям, входящие в структуру группы "Приват", которую связывают с бизнесменом Игорем Коломойским.

Стоит отметить, что в начале сентября детективы НАБУ вручили подозрения восьми лицам из экс-топ-руководства компании "Укрнафта", которых подозревают незаконном завладении 13,3 млрд грн. В статусе подозреваемых, по данным правоохранителей, также пребывает бывший глава правления Петер Ванхеке.

Также сообщалось, что суд арестовал сжиженный газ "Укрнафты", который продавался на аукционе по вдвое заниженным ценам.