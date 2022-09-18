Детективи НАБУ провели обшуки в Ігоря Коломойського у Буковелі, — ЗМІ (фото)

Слідчі дії, за даними журналістів, пов'язані зі справою про незаконне заволодіння майном "Укрнафти" на суму понад 13 млрд гривень.

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Детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена Ігоря Коломойського. Про це пише видання "Дзеркало тижня", посилаючись на свої обізнані джерела та свідки подій.

За даними журналістів, детективи НАБУ провели обшуки в бізнесмена Ігоря Коломойського у справі про заволодіння майном і коштами компанії "Укрнафта" майже на 13 мільярдів гривень.

Під час слідчих дій, як стверджують інсайдери, правоохоронці вилучили документи, електронний гаджет, а також завантажили його вміст. Свідки в спілкуванні з журналістами розповіли, що детективи НАБУ прийшли до Ігоря Коломойського о 5:00 за місцем його тимчасового проживання на курорті Буковель.

Видання також зазначає, що бізнесмен у цій справі поки що не проходить як обвинувачений, і йому підозру не оголошували.

Журналісти "Української правди" зв'язалися з Ігорем Коломойським для підтвердження інформації щодо проведення обшуків за місцем його проживання. На уточнювальне запитання про слідчі дії детективів НАБУ в Буковелі бізнесмен відповів: "Не чув". Інсайдери видання УП підтверджують, що ще тиждень тому Ігор Коломойський перебував на території гірськолижного курорту в Карпатах.

На момент публікації матеріалу пресслужба НАБУ офіційно не повідомляла про проведення слідчих дій українського бізнесмена.

[ + – ] Детективи НАБУ провели обшуки в Ігоря Коломойського у справі "Укрнафти" [ + – ] Детективи НАБУ провели обшуки в Ігоря Коломойського у справі "Укрнафти"

"Укрнафта" — найбільша нафто- й газодобувна компанія України, яка функціонує як єдиний виробничо-господарський комплекс. 50%+1 акція компанії належить НАК "Нафтогаз України". 2015 року українські ЗМІ повідомляли, що 42% акцій "Укрнафти" належать компаніям, що входять до структури групи "Приват", яку пов'язують із бізнесменом Ігорем Коломойським.

Варто зазначити, що на початку вересня детективи НАБУ вручили підозри восьми особам із колишнього топ-керівництва компанії "Укрнафта", яких підозрюють у незаконному заволодінні 13,3 млрд грн. У статусі підозрюваних, за даними правоохоронців, також перебуває колишній голова правління Петер Ванхеке.

Також повідомлялося, що суд заарештував скраплений газ "Укрнафти", який продавали на аукціоні за вдвічі заниженими цінами.