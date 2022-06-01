Суд заарештував газ "Укрнафти", проданий на біржі за вдвічі заниженими цінами, — ДБР
За даними правоохоронців, реалізація палива на сфальшованому аукціоні завдала збитку підприємству на суму понад 300 млн гривень.
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Суд заарештував скраплений газ, який продали напівдержавною компанією "Укрнафта" на біржі за заниженими вдвічі цінами. Про це повідомляє пресцентр Державного бюро розслідувань.
Повідомляють, що ДБР розслідує кримінальне провадження про неправомірні дії компанії "Укрнафта" у період з квітня по травень 2022 року — в умовах дефіциту палива в Україні.
За даними відомства, напівдержавне підприємство продало на біржі, яка не отримувала ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках, скраплений газ за заниженими цінами.
У ДБР стверджують, що аукціон має ознаки фальсифікації, оскільки переможці змогли придбати паливо майже по 28 тисяч за тонну, хоча цього ж дня на іншій біржі товар реалізовувався за вартістю 55 тисяч гривень. Щобільше, як повідомляють правоохоронці, інші учасники торгів своїх пропозицій щодо ціни не висували.
"Сума завданих збитків підприємству, в якому значна державна частка, може становити понад 300 млн гривень", — продовжили в ДБР і додали, що кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу — "Умисне, з метою отримання неправомірної вигоди для самого себе чи іншої фізичної чи юридичної особи, використання посадовими особами службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки".
Офіс Генпрокурора стверджує, що у квітні 2022 року "Укрнафта" на аукціоні з ознаками фальсифікації продала понад 14 тис. тонн зрідженого газу, який, за клопотанням прокурорів, заарештовано.
"Укрнафта" — найбільша нафто- та газовидобувна компанія України, яка функціонує як єдиний виробничо-господарський комплекс. 50%+1 акція компанії належить НАК "Нафтогаз України". 2015 року українські ЗМІ стверджували, що 42% акцій "Укрнафти" належать компаніям, що входять до структури групи "Приват", яку пов'язують із бізнесменом Ігорем Коломойським.
Нагадаємо, в Україні стартували перевірки на АЗС, на яких продають паливо за надто завищеними цінами. До Держпродспоживслужби почали надходити скарги від громадян про завищені ціни на паливо, відсутність чеків і неможливість обрати спосіб оплати.
Також повідомлялося, що Кабмін призупинив державне регулювання цін на пальне в умовах дефіциту бензину, газу та ДП.