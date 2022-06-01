Суд заарештував газ "Укрнафти", проданий на біржі за вдвічі заниженими цінами, — ДБР

За даними правоохоронців, реалізація палива на сфальшованому аукціоні завдала збитку підприємству на суму понад 300 млн гривень.

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Суд заарештував скраплений газ, який продали напівдержавною компанією "Укрнафта" на біржі за заниженими вдвічі цінами. Про це повідомляє пресцентр Державного бюро розслідувань.

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Повідомляють, що ДБР розслідує кримінальне провадження про неправомірні дії компанії "Укрнафта" у період з квітня по травень 2022 року — в умовах дефіциту палива в Україні.

За даними відомства, напівдержавне підприємство продало на біржі, яка не отримувала ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках, скраплений газ за заниженими цінами.

У ДБР стверджують, що аукціон має ознаки фальсифікації, оскільки переможці змогли придбати паливо майже по 28 тисяч за тонну, хоча цього ж дня на іншій біржі товар реалізовувався за вартістю 55 тисяч гривень. Щобільше, як повідомляють правоохоронці, інші учасники торгів своїх пропозицій щодо ціни не висували.

"Сума завданих збитків підприємству, в якому значна державна частка, може становити понад 300 млн гривень", — продовжили в ДБР і додали, що кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу — "Умисне, з метою отримання неправомірної вигоди для самого себе чи іншої фізичної чи юридичної особи, використання посадовими особами службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки".

Офіс Генпрокурора стверджує, що у квітні 2022 року "Укрнафта" на аукціоні з ознаками фальсифікації продала понад 14 тис. тонн зрідженого газу, який, за клопотанням прокурорів, заарештовано.

"Укрнафта" — найбільша нафто- та газовидобувна компанія України, яка функціонує як єдиний виробничо-господарський комплекс. 50%+1 акція компанії належить НАК "Нафтогаз України". 2015 року українські ЗМІ стверджували, що 42% акцій "Укрнафти" належать компаніям, що входять до структури групи "Приват", яку пов'язують із бізнесменом Ігорем Коломойським.

Нагадаємо, в Україні стартували перевірки на АЗС, на яких продають паливо за надто завищеними цінами. До Держпродспоживслужби почали надходити скарги від громадян про завищені ціни на паливо, відсутність чеків і неможливість обрати спосіб оплати.

Також повідомлялося, що Кабмін призупинив державне регулювання цін на пальне в умовах дефіциту бензину, газу та ДП.