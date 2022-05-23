В Україні почали перевіряти АЗС через високі ціни на пальне

Держпродспоживслужба почала перевіряти мережі АЗС, які продають надто дороге паливо. Порушників каратимуть.

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В Україні розпочалися перевірки АЗС, які продають бензин і дизель за надто завищеними цінами. Проводить їх Держпродспоживслужба разом із військовими адміністраціями Нацполіцією і Державною податковою службою. Про це повідомляє сайт відомства.

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Повідомляється, що після скасування держрегулювання цін на пальне до Держпродспоживслужби почали надходити скарги про надто завищені ціни на паливо, відсутність чеків і неможливість обрати спосіб оплати. На основі цих заяв і проводяться перевірки.

[ + – ] АЗС, які продають надто дороге паливо, штрафуватимуть

Зокрема, у Чернівецькій області перевіряльники прийшли на п'ять АЗС ТОВ "ПП-ОЙЛ", де ціна дизеля досягала 70 гривень за літр. Після перевірки дороге паливо припинили продавати.

У Держпродспоживслужбі нагадали, що завищення цін в умовах воєнного стану неприпустимо і порушникам загрожують штрафи й інші методи адміністративного впливу.

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Нагадаємо, що після скасування держрегулювання ціни на АЗС в Україні різко підскочили. Водночас, бензину та дизеля у продажу побільшало. Зокрема, у Києві обіцяють подолати дефіцит палива до кінця травня.

Також Фокус повідомляв, що Польща надасть Україні велику партію бензину зі своїх запасів.