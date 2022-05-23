RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто Ситуація з бензином в Україні

В Україні почали перевіряти АЗС через високі ціни на пальне

813
ціни на паливо, ціни на АЗС, дефіцит палива, ціни на дизель, дороге паливо, перевірки АЗС
У Чернівецькій області дизель продавали по 70 гривень за літр

Держпродспоживслужба почала перевіряти мережі АЗС, які продають надто дороге паливо. Порушників каратимуть.

В Україні розпочалися перевірки АЗС, які продають бензин і дизель за надто завищеними цінами. Проводить їх Держпродспоживслужба разом із військовими адміністраціями Нацполіцією і Державною податковою службою. Про це повідомляє сайт відомства.

Повідомляється, що після скасування держрегулювання цін на пальне до Держпродспоживслужби почали надходити скарги про надто завищені ціни на паливо, відсутність чеків і неможливість обрати спосіб оплати. На основі цих заяв і проводяться перевірки.

ціни на паливо, ціни на АЗС, дефіцит палива, ціни на дизель, дороге паливо, перевірки АЗС
АЗС, які продають надто дороге паливо, штрафуватимуть

Зокрема, у Чернівецькій області перевіряльники прийшли на п'ять АЗС ТОВ "ПП-ОЙЛ", де ціна дизеля досягала 70 гривень за літр. Після перевірки дороге паливо припинили продавати.

У Держпродспоживслужбі нагадали, що завищення цін в умовах воєнного стану неприпустимо і порушникам загрожують штрафи й інші методи адміністративного впливу.

Важливо
Україна могла уникнути шоку від зростання цін на бензин і дизель, — експерт
Україна могла уникнути шоку від зростання цін на бензин і дизель, — експерт

Нагадаємо, що після скасування держрегулювання ціни на АЗС в Україні різко підскочили. Водночас, бензину та дизеля у продажу побільшало. Зокрема, у Києві обіцяють подолати дефіцит палива до кінця травня.

Також Фокус повідомляв, що Польща надасть Україні велику партію бензину зі своїх запасів.