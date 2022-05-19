Дружня допомога: Польща передасть Україні велику партію палива

Бензин із Польщі почне надходити в Україну вже наступного тижня. Крім того, триває робота щодо збільшення пропускної спроможності польсько-українського кордону для збільшення імпорту палива.

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Польща допоможе подолати дефіцит палива в Україні. Наша країна отримає 25 тис. тонн бензину з польських запасів. Про це заявила перша віцепрем'єр-міністриня, міністриня економіки України Юлія Свириденко, повідомляє Польське радіо.

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Домовленості було досягнуто на зустрічі у Києві з міністринею клімату та довкілля Польщі Анною Москвою. На спільній пресконференції Юлія Свириденко наголосила, що до війни Україна отримувала 97% палива з РФ та Білорусі. Наразі ці напрямки закриті й, на додачу, російські війська знищили Кременчуцький НПЗ. Саме з цих причин в Україні виник дефіцит палива.

Бензин із Польщі почне надходити в нашу країну вже з початку наступного тижня. Ці 25 тисяч тонн допоможуть збалансувати ринок палива в Україні.

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Зі свого боку Ганна Москва заявила, що ведеться робота щодо збільшення пропускної спроможності польсько-українського кордону для транспортування більшої кількості палива. Створюються нові напрямки постачання і нова система енергетичної безпеки.

За словами міністрині клімату та навколишнього середовища Польщі, такої плідної співпраці між українськими та польськими паливними компаніями ще не було. Партнерство продовжиться і в мирний час.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів призупинив держрегулювання цін на бензин і дизель, щоб подолати дефіцит.

Також Фокус писав, що в Україні дозволили виробництво низькоякісного палива.