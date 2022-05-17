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Економіка Ситуація з бензином в Україні

У Кабміні призупинили держрегулювання цін на паливо в Україні

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Черги на АЗС, дефіцит палива в Україні, бензин в Україні
Фото: Getty Images | Кабмін відпустив ціни на бензин, газ та дизель

Глава Мінекономіки Юлія Свириденко стверджує, що ціна на дизель не перевищуватиме 58 грн за літр, а бензин подорожчає до 52 грн. Водночас за зловживання цінами операторам погрожували санкціями.

Кабінет Міністрів України тимчасово скасував державне регулювання цін на газ, бензин та дизельне паливо, щоб подолати кризу, що виникла внаслідок військової агресії РФ. Про це в ефірі національного телемарафону заявила віцепрем'єр-міністр–міністр економіки України Юлія Свириденко.

"Сьогодні в нас була досить тривала дискусія з операторами ринку. І за результатами засідання прийнято домовленість про те, що ми з боку держави зупиняємо цінове регулювання для того, щоб оператори ринку могли наситити ринок необхідним ресурсом", — сказала Свириденко.

Міністр очікує, що ціни на дизельне паливо не перевищуватимуть 58 гривень за літр, а бензин за таких обставин подорожчає до 52 гривень за літр. У випадку, якщо оператори будуть помічені у зловживанні ситуацією, що склалася, щодо них застосують санкції. Також Кабмін щодня контролюватиме ціни на паливо в кожній мережі, щоб припинити можливість наживи з боку приватних заправних компаній.

Раніше Фокус розповідав, що на кордоні з’явиться окремий пункт пропуску для бензовозів. Один із прикордонних пунктів пропуску в Україні обслуговуватиме лише бензовози. Це дозволить швидше подолати дефіцит бензину та дизеля. Поки ж у "Краківці" збираються облаштувати тимчасові споруди, щоб розділити пасажирську та вантажну ділянки. На це знадобиться 1-2 тижні, а за три місяці з'являться постійні розділові бар'єри.

Також ми повідомляли, що в Україні дозволили виробництво низькоякісного палива. Уряд суттєво знизив вимоги до виробників бензину та дизеля. Це фактично легалізує підпільні міні-НПЗ. Донедавна ця продукція була контрафактною, але наразі фактично міні-НПЗ легалізують. Тим більше, що для військової чи сільськогосподарської техніки таке паливо цілком підходить.