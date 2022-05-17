У Кабміні призупинили держрегулювання цін на паливо в Україні

Глава Мінекономіки Юлія Свириденко стверджує, що ціна на дизель не перевищуватиме 58 грн за літр, а бензин подорожчає до 52 грн. Водночас за зловживання цінами операторам погрожували санкціями.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Кабінет Міністрів України тимчасово скасував державне регулювання цін на газ, бензин та дизельне паливо, щоб подолати кризу, що виникла внаслідок військової агресії РФ. Про це в ефірі національного телемарафону заявила віцепрем'єр-міністр–міністр економіки України Юлія Свириденко.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Сьогодні в нас була досить тривала дискусія з операторами ринку. І за результатами засідання прийнято домовленість про те, що ми з боку держави зупиняємо цінове регулювання для того, щоб оператори ринку могли наситити ринок необхідним ресурсом", — сказала Свириденко.

Міністр очікує, що ціни на дизельне паливо не перевищуватимуть 58 гривень за літр, а бензин за таких обставин подорожчає до 52 гривень за літр. У випадку, якщо оператори будуть помічені у зловживанні ситуацією, що склалася, щодо них застосують санкції. Також Кабмін щодня контролюватиме ціни на паливо в кожній мережі, щоб припинити можливість наживи з боку приватних заправних компаній.

Раніше Фокус розповідав, що на кордоні з’явиться окремий пункт пропуску для бензовозів. Один із прикордонних пунктів пропуску в Україні обслуговуватиме лише бензовози. Це дозволить швидше подолати дефіцит бензину та дизеля. Поки ж у "Краківці" збираються облаштувати тимчасові споруди, щоб розділити пасажирську та вантажну ділянки. На це знадобиться 1-2 тижні, а за три місяці з'являться постійні розділові бар'єри.

Також ми повідомляли, що в Україні дозволили виробництво низькоякісного палива. Уряд суттєво знизив вимоги до виробників бензину та дизеля. Це фактично легалізує підпільні міні-НПЗ. Донедавна ця продукція була контрафактною, але наразі фактично міні-НПЗ легалізують. Тим більше, що для військової чи сільськогосподарської техніки таке паливо цілком підходить.