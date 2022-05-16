Подолати дефіцит: на кордоні з'явиться окремий пункт пропуску для бензовозів
Один із прикордонних пунктів пропуску в Україні обслуговуватиме виключно бензовози. Це дозволить швидше подолати дефіцит бензину та дизеля.
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В Україні полегшать ввезення палива через кордон. Один із пунктів пропуску почне працювати виключно для пропуску бензовозів. Про це заявив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, повідомляє "24 канал".
"Є домовленість із прикордонною службою: найближчими днями реалізувати питання того, що один із пропускних пунктів буде тільки для палива", — повідомив Мустафа Найєм.
Заступник міністра не уточнив, який саме прикордонний пункт буде відведений для бензовозів, щоб уникнути зайвого ажіотажу. Водночас у мінінфраструктурі заявили, що в низці пунктів тимчасово пропускатимуть виключно вантажні автомобілі, і серед них будуть "Краковець" і "Ягодин" на кордоні з Польщею.Важливо
Поки що ж у "Краківці" збираються облаштувати тимчасові споруди, щоб розділити пасажирську та вантажну ділянки. На це знадобиться 1-2 тижні, а за три місяці з'являться постійні розділові бар'єри.
Як відомо, саме черги на кордоні є однією з причин, через які затримуються постачання палива в Україні. Раніше представники влади заявляли, що в цьому винні й охочі безкоштовно розмитнити авто.
Також Фокус повідомляв, що Україна та Польща домовилися про спрощений порядок пропуску бензовозів — для виїзду їм не знадобляться дозволи.