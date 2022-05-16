Подолати дефіцит: на кордоні з'явиться окремий пункт пропуску для бензовозів

Один із прикордонних пунктів пропуску в Україні обслуговуватиме виключно бензовози. Це дозволить швидше подолати дефіцит бензину та дизеля.

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В Україні полегшать ввезення палива через кордон. Один із пунктів пропуску почне працювати виключно для пропуску бензовозів. Про це заявив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, повідомляє "24 канал".

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"Є домовленість із прикордонною службою: найближчими днями реалізувати питання того, що один із пропускних пунктів буде тільки для палива", — повідомив Мустафа Найєм.

Заступник міністра не уточнив, який саме прикордонний пункт буде відведений для бензовозів, щоб уникнути зайвого ажіотажу. Водночас у мінінфраструктурі заявили, що в низці пунктів тимчасово пропускатимуть виключно вантажні автомобілі, і серед них будуть "Краковець" і "Ягодин" на кордоні з Польщею.

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Поки що ж у "Краківці" збираються облаштувати тимчасові споруди, щоб розділити пасажирську та вантажну ділянки. На це знадобиться 1-2 тижні, а за три місяці з'являться постійні розділові бар'єри.

Як відомо, саме черги на кордоні є однією з причин, через які затримуються постачання палива в Україні. Раніше представники влади заявляли, що в цьому винні й охочі безкоштовно розмитнити авто.

Також Фокус повідомляв, що Україна та Польща домовилися про спрощений порядок пропуску бензовозів — для виїзду їм не знадобляться дозволи.