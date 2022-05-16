Побороть дефицит: на границе появится отдельный пункт пропуска для бензовозов

Один из пограничных пунктов пропуска в Украине будет обслуживать исключительно бензовозы. Это позволит быстрее побороть дефицит бензина и дизеля.

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В Украине облегчат ввоз топлива через границу. Один из пунктов пропуска начнет работать исключительно для пропуска бензовозов. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем, передает 24 канал.

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"Есть договоренность с пограничной службой: в ближайшие дни реализовать вопрос того, что один из пропускных пунктов будет только для горючего", – сообщил Мустафа Найем.

Замминистра не уточнил, какой именно пограничный пункт будет отведен для бензовозов во избежание лишнего ажиотажа. Вместе с тем, в мининфраструктуры заявили, что в ряде пунктов временно будут пропускать исключительно грузовые автомобили и среди них будут "Краковец" и "Ягодин" на границе с Польшей.

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Пока же в "Краковце" собираются обустроить временные сооружения, чтобы разделить пассажирский и грузовой участки. На это понадобится 1-2 недели, а через три месяца появятся постоянные разделительные барьеры.

Как известно, именно очереди на границе являются одной из причин, по которой задерживаются поставки топлива в Украине. Ранее представители власти заявляли, что в этом виноваты и желающие бесплатно растаможить авто.

Также Фокус сообщал, что Украина и Польша договорились об упрощенном порядке пропуска бензовозов – для выезда им не понадобятся разрешения.