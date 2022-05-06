Бензовозам дали добро. Топливо в Киеве появится до конца мая, — эксперт

Украинские бензовозы смогут ездить в Польшу без разрешений. Эксперт утверждает, что это позволит решить проблему с очередями на заправках до конца этого месяца.

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Украина и Польша договорились о безразрешительном проезде бензовозов. Это очень важно — есть надежда, что до конца мая удастся выстроить транспортную инфраструктуру так, чтобы топливо в Украину. Об этом директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн сказал в комментарии Фокусу.

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"Еще до полномасштабной войны был такой принцип: "Одна ваша машина – одна наша, одна к нам, одна – к вам", можно было въезжать пять раз в два месяца. Так страны защищают своих перевозчиков и экологию. Очень важно, что это отменили", — сказал он.

Куют также подчеркивает, что для бензовозов нужно, чтобы расстояния были небольшими: если ехать далеко — это очень дорого. Польша близко, поэтому отмена разрешительной системы "очень упростит и ускорит поставки оттуда топлива".

Эксперт ожидает, что до конца месяца поставки удастся наладить и в частности киевляне почувствуют улучшения на рынке топлива.

"Польша – наш ключевой партнер, в том числе по вопросам поставки топлива. Потенциально поляки могут обеспечить до 50% нашего рынка – через свои порты, через транзит по своей территории, плюс у них есть два завода", — утверждает Сергей Куюн.

Напомним, в "Укртрансбезопасности" сообщили, что Украина договорилась с Польшей о безразрешительном проезде бензовозов.

Как сообщал Фокус, 28 апреля в Киеве собрались огромные очереди перед заправками, на многих из них бензина не было.

В Минэкономики обещали, что дефицит удастся побороть за неделю, этот срок истекает 6 мая. По состоянию на 5 мая министр экономики Юлия Свириденко заявила, что у операторов рынка в остатках хранится 22,5 тыс. тонн бензина и 41,4 тыс. тонн дизельного топлива, а также о намерении государства направить 70 тыс. тонн бензина и около 40 тыс. тонн дизеля на рынок, что должно снизить дефицит.

Минэкономики 5 мая повысило граничные цены на бензин и дизтопливо: максимальная цена на стелах может составлять 37,69 грн/л, а дизельного топлива — 42,63 грн/л.