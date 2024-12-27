На рынке топлива в 2025 году произойдут важные изменения. Однако стоит ли ожидать дефицита или существенного подорожания бензина? Специалисты рассказали Фокусу, что будет с ценами и наличием топлива на АЗС в 2025 году.

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С 1 января 2025 года в Украине вырастут акцизы на топливо, что должно повлиять на цены. В то же время на рынке топлива ажиотаж не отслеживается, поэтому и стоимость бензина, автогаза и дизеля в начале нового года ощутимо не изменится. Что будет дальше и какие факторы будут влиять на ситуацию со стоимостью бензина, дизеля и автогаза?

По мнению финансового аналитика, члена Украинского общества финансовых аналитиков Андрея Шевчишина, есть базовые факторы влияния на цену топлива: курс гривны, акцизная политика, мировые цены на нефть.

"Одним из трендов в Украине стало отбеливание зарплат в большинстве сетей (кроме нескольких крупных, которые работают "в белую"). Этот тренд в 2025-м может переформировать рынок, и повлиять на цены "социальных" сетей", — добавил Шевчишин.

Повышение акцизов: как это может повлиять на цены на АЗС

С 1 января 2025 года, согласно закону №11256-2 о повышении акцизов на топливо, состоится очередной этап этого процесса. И хотя повышенные акцизы на бензин, дизельное топливо и автогаз должны были бы повлиять на стоимость топлива на заправках, пока цены остаются стабильными, в частности, потому, что изменения уже были опробованы трейдерами. Поэтому, как напомнил эксперт по рынку энергетики Геннадий Рябцев, ощутимые изменения будут только в структуре налогов, увеличение военного сбора и введение налога на деятельность АЗС.

На рынке топлива в 2025 году произойдут важные изменения Фото: pro-consulting.ua

"Как по мне, все это уже учтено в нынешней цене на нефтепродукты, поскольку основные розничные операторы имеют существенный запас прочности для дальнейшей работы. Эти акции для лояльных клиентов, которые время от времени объявляют ведущие операторы свидетельствуют о возможности снижения стоимости бензина и дизтоплива примерно на пять гривен. Но этого не происходит, поэтому колебания цены на нефтепродукты на границе курса национальной валюты, учитываются в изменении этой подушки безопасности. Поэтому ожиданий к существенным изменениям цен в ближайшее время у меня нет, потому что уже все возможные риски заложены в нынешних ценах", — рассказал Фокусу Геннадий Рябцев.

Другой эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин добавляет, что сейчас прослеживается атипичное поведение трейдеров, которые не спешат скупать горюче-смазочные материалы в ожидании повышения акцизов. И причин несколько. В частности, наполнение рынка и зимний сезон, который в этом году, по мнению эксперта, будет рекордно низким по уровню спроса.

С 1 января 2025 года, согласно закону №11256-2 о повышении акцизов на топливо, состоится очередной этап этого процесса

Также Леушкин указал на еще один фактор, который влияет на поведение участников рынка, а именно — непредсказуемую политику Дональда Трампа, который придет к власти в США уже в январе.

"Трейдеры опасаются, что закупятся, чтобы заработать, а Трамп возьмет и завалит рынок нефти. Тогда заработать не удастся, а "попасть" никто не хочет", — добавил Леушкин.

Подытоживая все факторы, эксперт отметил, что рост цен на стелах украинских АЗС из-за новых налогов можно ожидать не раньше начала февраля 2025 года.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин тоже считает, что рост будет сдержанным и постепенным.

"Рост курса доллара до 45 грн при ожидаемом снижении мировых цен на нефть приведет к сдержанному росту цен на стелах. Ожидаю постепенный рост на 3-4 грн за литр", — предоставил свой прогноз Шевчишин.

Рост цен на бензин из-за новых налогов можно ожидать не раньше начала февраля Фото: Polsat News

Цены на нефть растут: чего ждать в Украине от стоимости топлива

Между тем после недельного падения 24 декабря снова выросли цены на нефть. "На прошлой неделе оба контрольные показатели нефти снизились более чем на 2% из-за беспокойства относительно глобального экономического роста и спроса на нефть после того, как центральный банк США выразил осторожность относительно дальнейшего ослабления монетарной политики", — сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 36 центов, или 0,5%, до 73,3 доллара за баррель, а фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 39 центов, или 0,6%, до 69,85 доллара за баррель.

Как отмечают специалисты агентства, европейским поставкам это не угрожает, ведь накануне после технической остановки возобновил свою работу трубопровод "Дружба", который отправляет российскую и казахстанскую нефть в Венгрию, Словакию, Чехию и Германию. Обычно трубопровод транспортирует 300 тыс. баррелей нефти в день.

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 36 центов, или 0,5%, до 73,3 доллара за баррель, а фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 39 центов, или 0,6%, до 69,85 доллара за баррель

На фоне колебаний цен на нефть Фокус поинтересовался ситуацией с импортом топлива для Украины.

Как пояснил Геннадий Рябцев, обострение отношений Украины с другими соседними странами может стать тем фактором, который повлияет на изменение цен.

"Здесь могут быть разные форс-мажоры, например, обострение отношений Украины и Словакии, что может привести к определенным проблемам на границе с этим государством. Но словацких нефтепродуктов не так уж и много, чтобы это могло бы каким-то образом существенно сказаться на ценах. В следующем году, так же, как и в этом, цены будут определяться стоимостью нефтепродуктов на границе, ведь 85% нефтепродуктов завозится в Украину, а также курсом национальной валюты. Ведь именно в евро уплачивается акцизный налог по курсу Нацбанка, а также в евро осуществляются закупки на европейских площадках. На самом деле мы сейчас находимся в "мертвом" сезоне, в течение которого существенных закупок и продаж нефтепродуктов не происходит из-за рождественских праздников", — отметил Рябцев. Поэтому до 15 января, по мнению эксперта, существенных изменений в отрасли не будет происходить.

"Основными поставщиками останутся европейцы, однако словаки и венгры могут в связи с остановкой транзита газа, могут ухудшить условия. Однако рынок очень диверсифицирован, поэтому, надеюсь, достаточно быстро удастся найти топливо в других местах", — добавляет Андрей Шевчишин.

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Между тем, эксперты надеются, что о дефиците топлива в 2025 году вообще не будет идти речь, ведь европейские предприятия уже производят объемы топлива с учетом доли закупок украинскими трейдерами. Кроме того, в случае прекращения активной фазы войны в течение 2025 года возможно начало работ по восстановлению собственных украинских мощностей, прежде всего Кременчугского НПЗ. Также могут быть запущены новые мини-НПЗ.

Еще один фактор влияния на цену сырой нефти — политический, ведь рынки реагируют и на заявления, в частности новоизбранного президента Дональда Трампа. пока, по мнению экспертов, заявления Трампа по контролю со стороны США над Панамским каналом не представляют серьезной угрозы для нефтяных рынков, но уже вызывают ценовые колебания. Как пишет польское издание Gospodarka Morska, хедж-фонды демонстрируют оптимизм относительно цен на WTI и Brent, учитывая возможные санкции против иранской и российской нефти, а также перспективы экономического стимулирования в Китае, что может повысить спрос на топливо.