На ринку пального в 2025 році відбудуться важливі зміни. Проте чи варто очікувати на дефіцит або істотне подорожчання бензину? Фахівці розповіли Фокусу, що буде з цінами та наявністю пального на АЗС у 2025 році.

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Від 1 січня 2025 року в Україні зростуть акцизи на пальне, що має вплинути на ціни. Водночас на ринку пального ажіотажу не відстежується, тож і вартість бензину, автогазу та дизелю на початку нового року відчутно не зміниться. Що буде далі та які чинники впливатимуть на ситуацію з вартістю бензину, дизелю й автогазу?

На думку фінансового аналітика, члена Українського товариства фінансових аналітиків Андрія Шевчишина, є базові чинники впливу на ціну пального: курс гривні, акцизна політика, світові ціни на нафту.

"Одним із трендів в Україні стало відбілювання зарплат у більшості мереж (окрім кількох великих, які працюють "в білу"). Цей тренд може переформувати ринок 2025-го, та вплинути на ціни на "соціальних" мережах", — додав Шевчишин.

Підвищення акцизів: як це може вплинути на ціни на АЗС

Від 1 січня 2025 року, згідно із законом №11256-2 про підвищення акцизів на пальне, відбудеться черговий етап цього процесу. І хоча підвищені акцизи на бензин, дизельне пальне й автогаз мали б вплинути на вартість пального на заправках, поки що ціни залишаються стабільними, зокрема й тому, що зміни вже було випробувано трейдерами. Тож, як нагадав експерт з ринку енергетики Геннадій Рябцев, відчутні зміни будуть лише у структурі податків, збільшення військового збору та запровадження податку на діяльність АЗС.

На ринку пального в 2025 році відбудуться важливі зміни Фото: pro-consulting.ua

"Як на мене, все це вже враховано в нинішній ціні на нафтопродукти, оскільки основні роздрібні оператори мають суттєвий запас міцності для подальшої роботи. Ці акції для лояльних клієнтів, які час від часу оголошують провідні оператори, свідчать про можливість зниження вартості бензину і дизпалива приблизно на п’ять гривень. Але цього не відбувається, тому коливання ціни на нафтопродукти на межі курсу національної валюти, враховуються в зміні цієї подушки безпеки. Тож очікувань до суттєвих змін цін найближчим часом у мене немає, тому що вже всі можливі ризики закладено в нинішніх цінах", — розповів Фокусу Геннадій Рябцев.

Інший експерт паливного ринку Дмитро Льоушкін додає, що зараз простежується атипова поведінка трейдерів, які не поспішають скуповувати пально-мастильні матеріали в очікуванні підвищення акцизів. І причин декілька. Зокрема наповнення ринку та зимовий сезон, що цього року, на думку експерта, буде рекордно низьким за рівнем попиту.

Від 1 січня 2025 року, згідно із законом №11256-2 про підвищення акцизів на пальне, відбудеться черговий етап цього процесу

Також Льоушкін вказав на ще один чинник, який впливає на поведінку учасників ринку, а саме — непередбачувану політику Дональда Трампа, який прийде до влади в США вже у січні.

"Трейдери побоюються, що закупляться, щоб заробити, а Трамп візьме й завалить ринок нафти. Тоді заробити не вдасться, а "попасти" ніхто не хоче", — додав Льоушкін.

Підсумовуючи всі чинники, експерт зауважив, що зростання цін на стелах українських АЗС через нові податки можна очікувати не раніше початку лютого 2025 року.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин теж вважає, що зростання буде стриманим і поступовим.

"Зростання курсу долару до 45 грн за очікуваного зниження світових цін нафти призведе до стриманного зростання цін на стелах. Очікую поступове зростання на 3-4 грн за літр", — надав свій прогноз Шевчишин.

Зростання цін на бензин через нові податки можна очікувати не раніше початку лютого Фото: Polsat News

Ціни на нафту зростають: чого чекати в Україні від вартості пального

Між тим після тижневого падіння 24 грудня знову зросли ціни на нафту. "Минулого тижня обидва контрольні показники нафти знизились більш ніж на 2% через занепокоєння щодо глобального економічного зростання та попиту на нафту, після того як центральний банк США висловив обережність щодо подальшого послаблення монетарної політики", — повідомляє Reuters.

Ф’ючерси на нафту Brent зросли на 36 центів, або 0,5%, до 73,3 долара за барель, а ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 39 центів, або 0,6%, до 69,85 долара за барель.

Як зазначають фахівці агентства, європейським постачанням це не загрожує, адже напередодні після технічної зупинки відновив свою роботу трубопровід "Дружба", який відправляє російську та казахстанську нафту до Угорщини, Словаччини, Чехії та Німеччини. Зазвичай трубопровід транспортує 300 тис. барелів нафти на день.

Ф’ючерси на нафту Brent зросли на 36 центів, або 0,5%, до 73,3 долара за барель, а ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 39 центів, або 0,6%, до 69,85 долара за барель

На тлі коливань цін на нафту Фокус поцікавився ситуацією з імпортом пального для України.

Як пояснив Геннадій Рябцев, загострення відносин України з іншими сусідніми країнами може стати тим чинником, що вплине на зміну цін.

"Тут можуть бути різні форс-мажори, наприклад, загострення відносин України і Словаччини, що може призвести до певних проблем на кордоні з цією державою. Але словацьких нафтопродуктів не так уже й багато, щоб це могло би якось суттєво позначитися на цінах. Наступного року, так само, як і цього, ціни будуть визначатися вартістю нафтопродуктів на кордоні, адже 85% нафтопродуктів завозять до України, а також курсом національної валюти. Адже саме в євро сплачується акцизний податок за курсом Нацбанку, а також у євро здійснюються закупівлі на європейських майданчиках. Насправді ми зараз спостерігаємо "мертвий" сезон, упродовж якого суттєвих закупівель і продажів нафтопродуктів не відбувається через різдвяні свята", — зазначив Рябцев. Тож до 15 січня, на думку експерта, суттєвих змін у галузі не станеться.

"Основними постачальниками залишаться європейці, проте словаки й угорці можуть у зв'язку із зупинкою транзиту газу, можуть погіршити умови. Проте ринок дуже диверсіфікований, тож, сподіваюся, досить швидко вдасться знайти паливо в інших місцях", — додає Андрій Шевчишин.

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Тим часом експерти сподіваються, що про дефіцит пального в 2025 році взагалі не йтиметься, адже європейські підприємства вже виробляють обсяги пального з урахуванням частки закупівель українськими трейдерами. Крім того, в разі припинення активної фази війни протягом 2025 року можливий початок робіт із відновлення власних українських потужностей, насамперед Кременчуцького НПЗ. Також можуть бути запущені нові міні-НПЗ.

Ще один чинник впливу на ціну сирої нафти — політичний, адже ринки реагують і на заяви, зокрема новообраного президента Дональда Трампа. Наразі, на думку експертів, заяви Трампа щодо контролю з боку США над Панамським каналом не становлять серйозної загрози для нафтових ринків, але вже зумовлюють цінові коливання. Як пише польське видання Gospodarka Morska, гедж-фонди демонструють оптимізм щодо цін на WTI та Brent, враховуючи можливі санкції проти іранської та російської нафти, а також перспективи економічного стимулювання в Китаї, що може підвищити попит на пальне.