Дефицит бензина в Украине будет ликвидирован в течение недели, — Минэкономики

По словам Юлии Свириденко, главными причинами кризиса являются уничтоженные нефтебазы и Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. С помощью подобного штучного кризиса, утверждает она, оккупанты РФ пытаются остановить экономику страны.

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Первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказала о том, когда страна сможет преодолеть топливный кризис. Чиновница написала соответствующий пост в социальной сети Facebook.

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По ее словам, причиной топливного кризиса в Украине стали удары российских военных по нефтебазам и Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу. Вследствие этих событий на украинских заправках образовался дефицит бензина и дизельного топлива.

"Цель страны-агрессора РФ — остановить экономику Украины из-за искусственного создания дефицита топлива. Правительство с начала войны через Минэнерго и Минэкономики ежедневно сотрудничает с операторами рынка для обеспечения населения и нефтепродуктов", — написала Свириденко.

Также она заявила, что на преодоление последствий кризиса государству понадобится примерно одна неделя.

"Операторы имеют законтрактованные объемы на территории Западной Европы. И сейчас мы решаем вопрос их завоза на территорию Украины. Данная ситуация приведет к незначительному удорожанию нефтепродуктов — это связано, в первую очередь, с большей ценой логистики, из-за сложных маршрутов и использования нескольких видов транспорта. Напоминаем, что ранее были приняты решения, существенно уменьшившие влияние на экономику резкого подорожания нефтепродуктов на мировых рынках. В частности, мы отменили акциз и уменьшили НДС с 20% до 7%, — отметила чиновница.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине могут перестать продавать бензин в розницу. Топливо будут продавать корпоративным клиентам по безналичному расчету, заявил директор консалтинговой компании "А-95". В грузовик нальют не более 100 литров дизеля, а в легковое авто — максимум 20 литров.