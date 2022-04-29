Забудьте про А-92: АЗС в Украине могут перестать продавать бензин в розницу, – прогноз

Топливо будут продавать корпоративным клиентам по безналичному расчету, говорит директор консалтинговой компании "А-95". В грузовик нальют не более 100 литров дизеля, а в легковое авто – максимум 20 литров.

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Многие украинские сети автозаправок могут перестать обслуживать розничных клиентов, а будут продавать топливо корпоративным клиентам по безналичному расчету. Такие прогнозы озвучил директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в комментарии изданию "Сегодня".

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Если топливо будет в наличии, возможны ограничения на заправку в 10-20 литров за раз. Для корпоративных клиентов в грузовик будут лить не больше 100 литров дизеля, а в легковое авто – не более 20 литров, объяснил эксперт.

Вполне вероятно, что часть АЗС не будет придерживаться госрегулирования и станут завышать цены на топливо.

"На выходных более высокие цены выставили небольшие сети АЗС, а в среду уже и на заправках группы "Приват" топливо стало продаваться дороже, чем это допускается правительственным постановлением", – сказал Куюн.

Забудьте 92-й бензин

Директор компании "А-95" говорит, что в ближайшее время украинцам стоит забыть о наличии бензина марки А-92. В Европе его не продают, а производили только на Кременчугском НПЗ. Российские оккупанты вывели из строя завод ракетными ударами.

[ + – ] Кременчугский НПЗ обстреляли ракетами

Автовозы с "евробляхами" мешают бензовозам на границе

Украинские трейдеры после начала полномасштабной войны не могут закупать топливо в РФ и Беларуси, а также привозить его морем. Горючее закупается в Европе, но из-за массового спроса Украины там образовался дефицит, цены трейдерам из Украины подняли, продолжил эксперт.

Осложняют положение логистические проблемы. В Европе нет свободного подвижного состава, чтобы перевезти топливо в Украину. По словам эксперта, поставки из Европы бензовозами заблокированы, поскольку пропускные пункты на границе забиты автовозами с "евробляхами". Подержанные авто начали массово завозить в Украину после отмены растаможки.

Бензовозы и волонтеры вынуждены из-за этого стоять на границе по несколько дней, комментирует Куюн.

[ + – ] Бензовозы выстаивают очереди на границе

Госрегулирование цен на топливо тоже привело к дефициту топлива, так как мелкие операторы не могут завозить топливо из Европы. Мелкие партии топлива продаются в Европе с наценкой, а стоимость логистики одного бензовоза обойдется намного дороже привоза железнодорожных цистерн, заявил он.

Если Кабмин отменит госрегулирование цен, топливо подорожает на 2-3 гривны за литр, но зато будет на рынке. Благодаря этому может подешеветь автогаз, сказал Куюн.

"Его сейчас продают с большой маржинальностью именно из-за дефицита бензина. Бензин стоит 36 грн. за литр, но его на заправках мало, а газ продают по 30 грн., но он представлен в достаточном количестве", – отметил директор группы "А-95".

Фокус ранее писал о дефиците топлива в Украине. В Киеве 28 апреля на заправках в районе столичной окружной дороги топлива не было в наличии. На газозаправочных станциях наблюдались большие очереди.

Верховная Рада Украины 15 марта снизила ставку налога НДС с 20% до 7% на бензин и дизель.