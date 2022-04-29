Дефіцит бензину в Україні ліквідують протягом тижня, — Мінекономіки

За словами Юлії Свириденко, головними причинами кризи є знищені нафтобази та Кременчуцький нафтопереробний завод. За допомогою подібної штучної кризи, стверджує вона, окупанти РФ намагаються зупинити економіку країни.

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Перша віцепрем'єрка та міністерка економіки України Юлія Свириденко розповіла про те, коли країна зможе подолати паливну кризу. Чиновниця написала відповідний пост у соціальній мережі Facebook.

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За її словами, причиною паливної кризи в Україні стали удари російських військових по нафтобазах та Кременчуцькому нафтопереробному заводу. Внаслідок цих подій на українських заправках утворився дефіцит бензину та дизельного палива.

"Мета країни-агресора РФ — зупинити економіку України через штучне створення дефіциту палива. Уряд з початку війни через Міненерго та Мінекономіки щодня співпрацює з операторами ринку для забезпечення населення та нафтопродуктів", — написала Свириденко.

Також вона заявила, що на подолання наслідків кризи державі знадобиться приблизно один тиждень.

"Оператори мають законтрактовані обсяги на території Західної Європи. І зараз ми вирішуємо питання їхнього завезення на територію України. Така ситуація призведе до незначного подорожчання нафтопродуктів — це пов'язано, насамперед, з більшою ціною логістики, через складні маршрути та використання декількох видів транспорту.

Нагадуємо, що раніше були прийняті рішення, які суттєво зменшили вплив на економіку різкого подорожчання нафтопродуктів на світових ринках, зокрема, ми скасували акциз і зменшили ПДВ з 20% до 7%," — зазначила чиновниця.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні можуть перестати продавати бензин у роздріб. Паливо продаватимуть корпоративним клієнтам за безготівковим розрахунком, заявив директор консалтингової компанії "А-95". У вантажівку наллють не більше 100 літрів дизеля, а у легкове авто — максимум 20 літрів.