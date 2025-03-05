Нужна фольга и отработанный аккумулятор: найден новый способ получения топлива

По словам исследователей, новая технология помогает решить проблему утилизации старых батарей, которые содержат вредные для природы вещества.

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Исследователи из Венского технического университета в Австрии разработали нанокатализатор на основе отработанных батареек и остатков алюминиевой фольги, преобразующий углекислый газ (CO₂) в метан. Об этом говорится на сайте университета.

Отходы аккумуляторов представляют собой серьезную экологическую проблему. Они включают вещества, вредные для здоровья человека и природы. При этом в них содержатся ценные материалы, такие как никель, необходимый для производства новых батарей.

"Неправильная утилизация может привести к утечкам химикатов, пожарам и загрязнению", — отметил профессор Гюнтер Руппрехтер из Института химии материалов Технического университета Вены.

Взирая на это, ученые разработали метод, который позволяет извлекать никель из отработанных никель-металл-гидридных батарей. Более того, из этих отходов батарей и использованной алюминиевой фольги они изготовили нанокатализатор, который преобразует CO2 в метан. Таким образом технология позволяет не только сократить отходы, но и получить экологически чистое топливо.

Команда извлекла никель из использованных Ni-MH-аккумуляторов и восстановила глинозем из использованной алюминиевой фольги. Затем эти материалы были преобразованы в высокопроизводительный нанокатализатор экологически безопасным способом – с использованием методов зеленой химии. Процесс не требует ни высокого давления, ни высоких температур.

"Наш нанокатализатор состоит на 92–96% из оксида алюминия и на 4–8% из никеля, что оптимально для преобразования парникового газа CO2 вместе с водородом в метан", — объяснил профессор Руппрехтер.

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В пресс-релизе подчеркивается, что в ЕС отработанные аккумуляторы и лом от производства аккумуляторов могут обеспечить около 16% необходимого никеля к 2030 году, что достаточно для оснащения от 1,3 до 2,4 миллиона электромобилей в год.

Несмотря на этот потенциал, мощности по переработке в ЕС и Великобритании составляют лишь около одной десятой от того, что потребуется к 2030 году. Поэтому необходимы инвестиции в инфраструктуру переработки.

"Переработка — важный шаг, но еще большего эффекта можно добиться, перерабатывая никель в катализаторы, способные производить топливо", — заключил доктор Кайсар Макбул.

Напомним, исследователи из Университета Страны Басков создали гибридный литий-ионный суперконденсатор для хранения энергии с использованием углерода из отходов сосны лучистой.