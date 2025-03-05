Китай будет не нужен: в ЕС придумали, как получать ценный материал для батарей

Ученые полагают, что новая технология позволяет использовать вместо графита углеродные волокна, в частности из биомассы или побочных продуктов лесной промышленности.

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Исследователи из Королевского технологического института Швеции заявили, что разработали новый метод производства нанолистов оксида графена (GO) из углеродных волокон, который может снизить зависимость аккумуляторной отрасли от графита. Об этом говорится на официальном сайте университета.

Оксид графена обычно получают из ископаемого графита. Процесс синтеза оксида графена из графита, как правило, требует агрессивных химикатов и может привести к несоответствиям в конечном продукте. Кроме того, Европейский союз импортирует почти 100% своего графита из Китая.

Шведские ученые разработали более экологичный способ добычи оксида графена. Метод заключается в преобразовании углеродных волокон с использованием процесса электрохимического окисления в ванне с водой и азотной кислотой.

Ванна действует как проводник, и когда электрический ток проходит через углеродное волокно, слои наноразмерного оксида графена отслаиваться от поверхности углеродных волокон. Характеристики полученного таким путем оксида графена сопоставимыми с образцами, полученными из ископаемого графита.

Новый подход обеспечивает высокий выход 200 миллиграммов оксида графена на грамм углеродного волокна. Такая эффективная скорость преобразования делает его подходящим для крупномасштабного производства.

"Основа функциональности графитовой батареи заключается в слоистом графене внутри, который можно получить из коммерческих углеродных волокон с помощью этого метода. Будущее автомобилестроения будет основано на энергии аккумуляторов, и вопрос в том, где будет добываться графит? Им понадобятся альтернативы", — отметил профессор Ричард Олссон.

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В рамках исследования команда использовала углеродные волокна, полученные из полиакрилонитрила. Однако профессор Олссон полагает, что метод может быть воспроизведен с таким сырьем, как биомасса или побочные продукты лесной промышленности.

Далее ученые планируют исследовать разные источники углеродных волокон на биологической основе и более глубоко изучить то, как работает этот процесс.

Напомним, ученые из Университета электронной науки и технологий Китая (UESTC) использовали побочный продукт популярного китайского ликера байцзю в качестве материала для анода натрий-ионных аккумуляторов.