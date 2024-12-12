Ослабит контроль Китая: в ЕС создали альтернативу важному материалу для аккумуляторов

Новый материал позволит батареям быстрее заряжаться и дольше прослужить, а также является более экологичным и эффективным, чем графит.

Related video

Стартап CarbonX из Амстердама привлек 4 млн евро на промышленное производство нового анодного материала, который может помочь Европе снизить зависимость от поставок графита для аккумуляторов из Китая. Об этом пишет TheNextWeb.

Как отмечают в издании, графит является основным материалом для изготовления анодов литий-ионных аккумуляторов — отрицательных электродов, отвечающих за накопление и высвобождение электронов в процессе зарядки и разрядки. Он используется в аккумуляторах, питающих самую различную технику.

По данным портала, Европейский союз импортирует почти 100% своего графита из Китая. При этом Пекин недавно ввел ограничения на экспорт данного материала на фоне политической напряженности в отношениях с Западом.

В свою очередь CarbonX хочет предложить производителям аккумуляторов из ЕС и США "альтернативный графит", который не просто производится на месте, но и является более экологичным и эффективным.

Важно

Прослужит 20 лет: новая железо-натриевая батарея выдерживает 700 циклов без потерь

Сообщается, что компания разработала технологию "эмульсионного сырья", которая берет технический углерод — мелкий черный порошок, состоящий в основном из чистого углерода — и перерабатывает его в материал со сложной трехмерной пористой структурой. Эта структура, как и графит, создает пространства, куда ионы лития могут вставляться во время зарядки.

По данным CarbonX, новый материал превосходит графит, так как имеет еще больше маленьких щелей, в которых могут скрываться ионы лития. Это значит, что аккумуляторы смогут быстрее заряжаться и дольше прослужить. Более того, технология потребляет меньше энергии по сравнению с производством синтетического или натурального графита.

"Уникальная трехмерная пористая сетевая структура CarbonX улучшает перенос электронов и ионов лития, при этом сохраняя высокую сжимаемость для достижения высокой плотности энергии", — заявила технический директор и соучредитель CarbonX Даниэла Сорди.

В компании подчеркнули, что в настоящее время новый материал проходит последнюю стадию испытаний у нескольких из 10 крупнейших мировых производителей аккумуляторов. Стартап рассчитывает заключить первые соглашения о поставках к середине 2025 года.

Напомним, китайское государственное предприятие China Electronics Technology Group Corporation разработало оборудование, позволяющее массово производить графит с содержанием углерода более 99,99995%.

Также сообщалось, что китайские ученые синтезировали серию инновационных асимметричных солей лития, которые повышают производительность и безопасность литий-металлических батарей.