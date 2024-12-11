Безопаснее и устойчивее: новые литий-металлические батареи выдержат "экстремальные" условия

По данным ученых, улучшенные литий-металлические батареи гарантируют более 2000 циклов заряда-разряда при температуре -20°C, сохраняя 85,7% емкости.

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Китайские ученые с кафедры химической инженерии и Хэфэйского института исследований общественной безопасности при Университете Цинхуа синтезировали серию инновационных асимметричных солей лития, которые повышают производительность и безопасность литий-металлических батарей. Об этом пишет Ecns.cn.

Как отмечают в издании, литий-металлические аккумуляторы известны высокой плотностью энергии и считаются подходящей основой для аккумуляторных технологий следующего поколения. Целью ученых было повысить их стабильность в "экстремальных" условиях.

Сообщается, что недавно синтезированные соли лития нарушают молекулярную симметрию анионов сульфонамида, придавая аккумулятору уникальные окислительные свойства. Это достижение создает стабильную и высокоэффективную двухслойную прослойку между электродами и электролитом, способствуя стабильному циклированию и хорошей плотности энергии и мощности в условиях сверхвысокой нагрузки и сверхнизких температур.

Исследователи испытали батареи, использующие инновационную литиевую соль, выявив, что они выдерживают более 2000 циклов заряда-разряда при температуре -20°C. При этом аккумулятор сохраняет 85,7% емкости.

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В статье подчеркнули, что данная технология имеет большие перспективы в областях, связанных с чрезвычайными ситуациями, такими как землетрясения, снежные бури и наводнения. В частности, устойчивые к низким температурам источники питания могут повысить возможности реагирования и эффективность спасательных операций.

Напомним, ученые из Университета Далхаузи исследовали новый тип литий-ионного аккумулятора с монокристаллическим электродом, выявив, что он может выдерживать более 20 000 циклов заряда-разряда, прежде чем его емкость сократиться до 80% от изначальной.

В свою очередь ученые из Института энергетики Прекорта при Стэнфордском университете и Национальной лаборатории SLAC выявили, что аккумулятор среднестатистического электромобиля может прослужить на 40% дольше, чем предсказывают стандартные лабораторные испытания.