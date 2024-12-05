Вместо обычных аккумуляторов: найден новый способ хранения солнечной энергии

Ожидается, что новую разработку можно будет использовать для отопления жилых домов и хранения электроэнергии в больших масштабах.

Исследователи из Университета имени Иоганна Гутенберга в Майнце (JGU) и Университета Зигена в Германии разработали новый способ хранения солнечной энергии, который заключается в накоплении тепла в химических связях молекул, известных как фотопереключатели. Об этом пишет CleanTechnica.

Как отмечают в статье, по данным Международного энергетического агентства, около 50% мирового потребления энергии идет на отопление. При этом солнечная энергия в этом секторе используется относительно мало по сравнению с ископаемыми источниками энергии. Основная причина этого заключается в том, что энергия солнца не всегда доступна.

Ученые предложили решение этой проблемы в виде молекулярных систем хранения солнечной энергии. Традиционные методы хранения тепла сохраняют энергию в течение коротких периодов времени, часто в форме горячей воды. В свою очередь, молекулярные системы хранения аккумулируют солнечную энергию в форме химических связей, что позволяет сохранять ее в течение нескольких недель или даже месяцев.

Эти молекулы, называемые фотопереключателями, поглощают солнечную энергию и при потребности выделяют ее в виде тепла. Ключевой проблемой для современных фотопереключателей является компромисс между емкостью хранения энергии и эффективным поглощением солнечного света. Это приводит к ограничению производительности.

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Стремясь решить эту проблему, исследователи из Университета Зигена представили новый класс фотопереключателей, потенциал хранения энергии которых сопоставим с обычными литий-ионными аккумуляторами. Затем ученые совместно с коллегами из Университета Зигена разработали метод непрямого сбора света, увеличив эффективность хранения солнечной энергии более чем на порядок.

В статье говорится, что новую разработку ученых можно потенциально использовать для отопления домохозяйств и крупномасштабного хранения возобновляемой энергии.

Напомним, компания Invinity Energy Systems представила свой новый проточный аккумулятор, который, как сообщается, то позволит возобновляемым источникам энергии заменить традиционную генерацию в сети в режиме 24/7.

В свою очередь американская компания Salgenx объявила о запуске своей новаторской проточной редокс-батареи на основе соленой воды, которая является альтернативой традиционным литий-ионным батареям.