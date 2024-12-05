Замість звичайних акумуляторів: знайдено новий спосіб зберігання сонячної енергії

Очікується, що нову розробку можна буде використовувати для опалення житлових будинків і зберігання електроенергії у великих масштабах.

Дослідники з Університету імені Йоганна Гутенберга в Майнці (JGU) та Університету Зігена в Німеччині розробили новий спосіб зберігання сонячної енергії, який полягає в накопиченні тепла в хімічних зв'язках молекул, відомих як фотоперемикачі. Про це пише CleanTechnica.

Як зазначають у статті, за даними Міжнародного енергетичного агентства, близько 50% світового споживання енергії йде на опалення. При цьому сонячна енергія в цьому секторі використовується відносно мало порівняно з викопними джерелами енергії. Основна причина цього полягає в тому, що енергія сонця не завжди доступна.

Вчені запропонували розв'язання цієї проблеми у вигляді молекулярних систем зберігання сонячної енергії. Традиційні методи зберігання тепла зберігають енергію протягом коротких періодів, часто у формі гарячої води. Зі свого боку, молекулярні системи зберігання акумулюють сонячну енергію у формі хімічних зв'язків, що дає змогу зберігати її впродовж кількох тижнів або навіть місяців.

Ці молекули, звані фотоперемикачами, поглинають сонячну енергію і за потреби виділяють її у вигляді тепла. Ключовою проблемою для сучасних фотоперемикачів є компроміс між місткістю зберігання енергії та ефективним поглинанням сонячного світла. Це призводить до обмеження продуктивності.

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Прагнучи розв'язати цю проблему, дослідники з Університету Зігена представили новий клас фотоперемикачів, потенціал зберігання енергії яких можна порівняти зі звичайними літій-іонними акумуляторами. Потім вчені спільно з колегами з Університету Зігена розробили метод непрямого збору світла, збільшивши ефективність зберігання сонячної енергії більш ніж на порядок.

У статті йдеться про те, що нову розробку вчених можна потенційно використовувати для опалення домогосподарств і великомасштабного зберігання відновлюваної енергії.

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