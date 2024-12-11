Безпечніші та стійкіші: нові літій-металеві батареї витримають "екстремальні" умови

За даними вчених, поліпшені літій-металеві батареї гарантують понад 2000 циклів заряду-розряду за температури -20°C, зберігаючи 85,7% ємності.

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Китайські вчені з кафедри хімічної інженерії та Хефейського інституту досліджень громадської безпеки при Університеті Цінхуа синтезували серію інноваційних асиметричних солей літію, які підвищують продуктивність і безпеку літій-металевих батарей. Про це пише Ecns.cn.

Як зазначають у виданні, літій-металеві акумулятори відомі високою щільністю енергії і вважаються підходящою основою для акумуляторних технологій наступного покоління. Метою вчених було підвищити їхню стабільність в "екстремальних" умовах.

Повідомляється, що нещодавно синтезовані солі літію порушують молекулярну симетрію аніонів сульфонаміду, надаючи акумулятору унікальних окислювальних властивостей. Це досягнення створює стабільний і високоефективний двошаровий прошарок між електродами та електролітом, сприяючи стабільному циклюванню і хорошій щільності енергії та потужності в умовах надвисокого навантаження і наднизьких температур.

Дослідники випробували батареї, що використовують інноваційну літієву сіль, виявивши, що вони витримують понад 2000 циклів заряду-розряду за температури -20°C. При цьому акумулятор зберігає 85,7% ємності.

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У статті наголосили, що ця технологія має великі перспективи в галузях, пов'язаних із надзвичайними ситуаціями, такими як землетруси, снігові бурі та повені. Зокрема, стійкі до низьких температур джерела живлення можуть підвищити можливості реагування та ефективність рятувальних операцій.

Нагадаємо, вчені з Університету Далхаузі досліджували новий тип літій-іонного акумулятора з монокристалічним електродом, виявивши, що він може витримувати понад 20 000 циклів заряду-розряду, перш ніж його місткість скоротитися до 80% від початкової.

Зі свого боку вчені з Інституту енергетики Прекорта при Стенфордському університеті та Національної лабораторії SLAC виявили, що акумулятор середньостатистичного електромобіля може прослужити на 40% довше, ніж передбачають стандартні лабораторні випробування.