Прослужит 20 лет: новая железо-натриевая батарея выдерживает 700 циклов без потерь

Стартап Inlyte Energy оптимизировал технологию хлорид-металл-натриевых аккумуляторов, снизив их стоимость, но сохранив высокую производительность.

Related video

Американский стартап Inlyte Energy объявил, что его железо-натриевые химические элементы продемонстрировали стабильное циклирование в батареях коммерческого размера и готовы к масштабированию. Об этом пишет ESS News.

Сообщается, изначально хлорид-металл-натриевые батареи были разработаны для электромобилей в 1980-1990-х годах. Сейчас стартап оптимизирует эту технологическую платформу для длительного хранения энергии, заменяя никель на железо, чтобы добиться снижения стоимости при сохранении высокой производительности.

По данным компании, более чем годовое тестирование батарей показало, что они могут выдержать не менее 7 000 циклов зарядки-разрядки без потери энергоемкости. Это значит, что аккумулятор может прослужить 20 лет. Традиционные хлорид-металл-натриевые натриевые аккумуляторы демонстрируют такие же показатели, но стоят в разы дороже.

Важно

Аккумуляторы электромобилей могут прослужить на 40% дольше: что обнаружили ученые

"Наша запатентованная инновационная технология железного катода и оптимизированные условия эксплуатации сделали возможным достижение этого рубежа. Используя железо и поваренную соль, имеющиеся в изобилии в недрах земли, мы меняем экономику и создаем внутренние цепочки поставок для хранения энергии", — заявил вице-президент компании по инженерным вопросам Уилл Гент.

По данным портала, Inlyte Energy планирует запустить коммерческие демонстрационные модели в 2025 году и начать крупномасштабное производство в США к началу 2027-го.

Напомним, китайские ученые синтезировали серию инновационных асимметричных солей лития, которые повышают производительность и безопасность литий-металлических батарей.

В свою очередь ученые из Шотландии исследовали новый тип литий-ионного аккумулятора с монокристаллическим электродом, выявив, что он может выдерживать более 20 000 циклов заряда-разряда, прежде чем его емкость сократиться до 80%.